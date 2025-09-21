Ich láska vzplanula na Farme: Markizácky párik si povedal svoje ÁNO!

MODRA - Láska medzi nimi zahorela počas natáčania 14. série markizáckej reality šou Farma. Odvtedy sú spolu a tento víkend si povedali aj svoje áno. Reč je o Alex Minárikovej a Šimonovi Koleňovi. Pozrite, ako to novomanželom spolu pristane!
Všetko to začalo na Farme 14, ktorá sa vysielala v roku 2022. Práve tam sa dvojica do seba zahľadela a po návrate do reality sa medzi nimi nič nezmenilo. Šimon prišiel bývať do Pezinka a odvtedy tvoria nerozlučný pár. Po dvoch rokoch lásky potom exfarmár v septembri 2024 pred svojou milovanou pokľakol a...
Dvojica sa zjavne rozhodla dodržať tradície a spečatiť svoju lásku do roka a do dňa od zásnub. V sobotu 20. septembra si totiž povedali svoje áno. Dvojica na sociálnych sieťach zatiaľ zverejnila len fotku kytice, ku ktorej nevesta napísala stroho: „Dnes je náš deň,“ a pridala dátum a označila svojho ženícha.
Ich veľkého dňa sa však zúčastnil aj kolega z Farmy Minh Nguyen, ktorý na sociálnych sieťach zverejnil o čosi viac. Prezradil, že oslava ich lásky sa konala v Modre a zverejnil aj prvý záber novomanželov. Pozrite, akí boli krásni!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%