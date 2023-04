Šialený HAZARD markizáckeho exfarmára: ZLOMENINA tesne pred zápasom… Napriek tomu mieri do ringu!

BRATISLAVA - Aj bývalý farmár sa postaví do ringu! Minulý rok ste ho mohli vidieť zápasiť s kolegom. Tento rok si mali dať odvetu, ale tá sa, bohužiaľ, nekoná. Organizácii sa podarilo nájsť náhradu a priaznivci boxu sa majú určite na čo tešiť. Vyrovnaný zápas to však nebude. Markizák ide do súboju s touto nevýhodou!

Na nedávnej tlačovke organizácie Fight Night Challenge sme sa stretli aj s bývalým farmárom Šimonom Koleňom, ktorého fanúšikovia markizáckej šou môžu poznať práve z poslednej série. Tam mu do oka padla jeho kolegyňa Alex Mináriková, s ktorou dodnes tvorí pár. Vo svojej priateľke má v týchto chvíľach aj tú najväčšiu oporu.

Pred časom Šimona postretol na tréningu veľmi nepríjemný úraz. Zlomil si totiž nos a práve Alex bola tá, ktorá s ním utekala do nemocnice a vydržala tam s ním dlhé čakanie. Je naozaj vidieť, že sa Šimon s Alex ľúbia a stoja pri sebe aj v dobrom, aj v zlom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

Aj takéto veci vedia vzťah utužiť. „Ona je pripravená na to, že je to pre mňa náročné a je to náročné aj pre ňu. Ja si to vážim, že stojí pri mne a stále mi pomáha. Ukázalo sa to, že naozaj stojí pri mne. Pri tréningu sa mi zlomil nos. V momente prišla, išla so mnou do nemocnice, bola tam so mnou do jednej ráno. Na druhý deň vstávala ona do roboty, takže ja si to veľmi vážim a som veľmi rád za ňu,“ zneli jeho úprimné slová.

V momente, keď Šimon zverejnil fotografiu s krvavým nosom, mnohí si mysleli, že rovnako, ako to urobili iní zápasníci, aj on napokon odstúpi. No opak je pravdou a bývalého farmára to len viac nakoplo, aj keď sa jeho šance na výhru znížili.

„Nos mám už v poriadku, napravili mi ho. Horšie je to, že sa to bude hojiť možno 2 – 3 týždne, čo je v podstate do zápasu. Ja viem, že idem do risku, ale jednoducho, obetoval som tomu už neskutočne veľa a už nie som ochotný cúvnuť. Nech to stojí, čo to stojí. Určite pôjdem do nevýhody, ale jednoducho je to výzva,“ prezradil pre Topky.sk.

Galéria fotiek (3) Šimon Koleň

Zdroj: Ján Zemiar

Každému je však jasné, že Šimon trošku hazarduje so svojím zdravím a hlavne spomínaným nosom, keďže jeho súper, ktorým sa po novom stal Christian Nathan Dzaba známy z markizáckej šou Love Island, pôjde pravdepodobne hlavne po jeho tvári. „Ja si myslím, že Nathan má veľmi dobrých a skúsených trénerov, takže určite pôjde po tej tvári, jednoznačne. Bude chcieť vyhrať, je to moja slabina. Ale ja sa skúsim natrénovať tak, aby ma čo najmenej trafil, aby som čo najviac vydržal a aby som čo najviac trafil ja,“ uzavrel exfarmár.

Riskovať dvakrát v krátkom čase zlomeninu nosa naozaj nie je niečo, do čoho by sa každý hneď vrhol, ale o sebe rozhoduje len on sám. Ak si nechcete nechať ujsť ani Šimonov zápas s Nathanom, lístky si môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.