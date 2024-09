PREMENA známej exfarmárky: Zatočila s kilami... AHA, ako jej to pristane!

Alex Mináriková (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Iba pred pár dňami vyšlo najavo, že sa známi exfarmári Alex a Šimon zasnúbili. Tento moment zdieľali prostredníctvom sociálnej siete. No a v svadobných šatách bude poriadna kočka! Pred časom sa rozhodla zatočiť s kilami navyše. Pozrite, ako jej to pristane.

Alex Mináriková sa zviditeľnila účinkovaním na Farme 14. Do oka si tam padla so súťažiacim Šimonom Koleňom, s ktorým sa hneď dali dokopy. Vzťah im vydržal aj v realite a po dvoch rokoch sa prednedávnom zasnúbili. „Povedala som ÁNO! Som šťastná, že ťa mám pri svojom boku a dúfam, že to tak bude minimálne navždy,“ napísala vtedy.

No a z Alex bude naozaj krásna nevesta. Markizáckej kráske sa totiž podarilo zatočiť s kilami. Ako teraz priznala, síce sa neváži, ale podľa nej schudla vyše 6 kíl. „Nevážim sa, tak neviem povedať presne, ale myslím si odhadom 6-7 kíl," uviedla. Na jej postave to je aj vidieť. Zverejnila svoju premenu. Prezradila aj svoj recept na chudnutie.

Je ním pravidelné cvičenie vo fitku a beh. Ten spočiatku nemala rada, pretože nemala kondičku, ale postupom času si ho obľúbila a aj viac vládala zabehnúť. „Snažím sa každý deň spraviť niečo pre svoje telo, aby bolo zdravé," prezradila. Vyzerá teraz priam fantasticky. Veď pozrite! Svadbu plánujú budúci rok na jar. Bohvie, ako dovtedy ešte svoju postavu vyšperkuje.

(Zdroj: Instagram AM)