Syn Vladimíra Menšíka akoby otcovi z oka vypadol: Toto mu po ňom najviac CHÝBA!

PRAHA - Syn Vladimíra Menšíka sa na svojho otca veľmi podobá. Aj keď si zahral niekoľko menších úloh, na hereckú dráhu sa nedal. Profesne sa však príliš nevzdialil – pracuje ako pomocný režisér pri filmoch.
Vladimír Menšík, český herec a zabávač, je mnohými považovaný za jedného z najlepších českých hercov v histórii. Zomrel však predčasne v roku 1988 vo veku 58 rokov. Herca celý život trápila astma a navyše mu praskol vred. Krvácal do brucha a napriek veľkej snahe lekárov, mu už nebolo pomoci.
Zo svojich dvoch manželstiev mal dvoch synov a dve dcéry, z ktorých sa herectvu venuje len dcéra Martina Menšíková. Spočiatku sa hereckou dráhou vybral aj syn Jan, zahral si vo filme Jestřábí moudrost (1989), ale potom sa vydal na cestu pomocného režiséra. Vďaka tomu sa stretol s otcom pri troch projektoch, vo filmoch Mladé víno (1986) či Když rozvod, tak rozvod (1982) a v seriáli Létající Čestmír.
Aj keď Jan nezdedil herecké gény, podobu so svojím otcom rozhodne nezaprie. „Mám stále väzby na kolegov, ktorí s otcom pracovali, alebo za mnou prídu komparzisti a hovoria, ako veľmi som podobný otcovi,“ povedal Jan Menšík pre Blesk.
Dodnes však na svojho otca spomína s láskou. „Humor, ktorý otec robil, tu chýba. Keby vyradili z vysielania všetko, kde otec hral a účinkoval, tak by Česká – ale čo Česká, žiadna naša televízia – nemala často čo vysielať,“ povedal Menšík junior.