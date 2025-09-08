Richterová 4 mesiace po pôrode syna: Opäť v spoločnosti... Wau, vyzerá ÚŽASNE!

BRATISLAVA - Na námestí pri bratislavskej Pradiarni 1900 sa v uplynulých dňoch konal Medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. V nedeľu večer ho zakončil koncert s názvom Textári, ktorý bol poctou pre slovenských hudobných básnikov. Jednou z interpretiek, ktoré počas večera vystúpili, bola aj Dominika Richterová (33), ktorá sa po pôrode prvýkrát objavila v spoločnosti. A pozrite, ako jej materstvo pristane!
Uplynulý týždeň sa v Bratislave konal už piaty ročník medzinárodného multižánrového festivalu Symfónia umenia. Ten je najväčším open air festivalom svojho druhu na Slovensku. Spája rôzne žánre a prepája ich s inými formami umenia. Jeho cieľom je sprístupniť umenie širokej verejnosti a prinášať veľké orchestrálne produkcie.
Posledným, v poradí siedmim koncertom, bol večer s názvom Textári, ktorý bol poctou pre slovenských hudobných básnikov. Ten bol inšpirovaný rovnomenným seriálom z tvorby STVR a vyzdvihol tvorbu textárov ako Kamil Peteraj, Boris Filan, Ľuboš Zeman, Milan Lasica, Ján Štrasser, Martin Sarvaš, Daniel Hevier, Peter Uličný, Jozef Urban či Vlado Krausz.
No a piesne z ich pera zaspievali Katka Knechtová, Jana Lieskovská, Mário Kuly Kollár, Dominika Mirgová, Juraj Bača či Dominika Richterová. Práve pre poslednú z menovaných bol večer aj návratom do spoločnosti. Len pred štyrmi mesiacmi sa totiž stala mamičkou synčeka. Toho porodila životnému partnerovi Jurajovi Bačovi. Pri pohľade na speváčku by to však tipol len málokto. Vyzerá úžasne!
