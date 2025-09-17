Felix Slováček (82) skončil v nemocnici: Dáda v strachu... Zvracal krv!

PRAHA - Hudobník Felix Slováček (82) včera po náročnom koncerte na Slovensku skončil v nemocnici. Ako prezradila jeho manželka Dáda Patrasová (69), zvracal krv!
Opäť ho zradilo zdravie! Hudobníkovi Felixovi Slováčkovi po náročnom koncerte na Slovensku prišlo včera zle. Podľa informácií českého Expresu išlo o akútnu situáciu, ktorá si vyžadovala zásah lekárov, jeho syn Felix ho preto odviezol do nemocnice. „Áno, bol som sa tam opýtať doktorov na niečo,“ uviedol spomínanému portálu.
„Som úplne v pohode, bola to bežná kontrola, som na turné a pracujem na novom albume,“ zľahčoval hudobník. No zatiaľ čo on sa tvári, že nešlo o nič vážne, jeho manželka Dáda Patrasová doma umiera od strachu. „Celé dopoludnie bol v nemocnici. Keď sa vrátil, zvracal, videla osm aj krv. Mám oňho veľký strach. Druhý deň zas odišiel hrať, on si nedá povedať. Kvôli tomu celé noci nespím, mal by sa šetriť,“ prezradila herečka.
Saxofonista sa netají tým, že po smrti dcéry Aničky, ktorá v apríli tohto roka podľahla rakovine, hľadá útechu v práci. No to, čo pomáha jeho hlave, sa zjavne negatívne odráža na jeho fyzickom zdraví. „Čo s ním mám robiť, on si nedá povedať,“ povzdychla si Patrasová. Felix je totiž na nekonečnej koncertnej šnúre a po večeroch potom ešte vysedáva s organizátormi.