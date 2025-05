PROBLÉMY syna zabávača Petra Novotného: Ide do VÄZENIA!

Pavel Novotný (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Pavel Novotný (44) je u našich západných susedov známym pojmom. Je to kontroverzný starosta pražskej mestskej časti Řeporyje a v neposlednom rade syn zabávača Petra Novotného (77). Pavel je známy svojimi kontroverznými vyjadreniami, na ktoré neraz doplatil trestným oznámením. No tentokrát je situácia ešte vážnejšia. Súd ho poslal na 3 mesiace do väzenia... Najprv sa odvolal, no teraz tvrdí, že do basy plánuje nastúpiť!