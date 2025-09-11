NÁROČNÉ chvíle bývalej playmate Evy Cifrovej: HROZNÉ, čím si prešla... TOTO nechce zažiť nikto!

BRATISLAVA - Eva Cifrová si v posledných dňoch prechádzala doslova peklom. A ešte popri dvoch deťoch... Toto nechce zažiť nikto!
Evu Cifrovú potrápili pár dní zdravotné ťažkosti. Postihla ju totiž otrava jedlom, ktorá ju odpísala na nejaký čas. „Nekonečne veľa som zvracala, bolo to extrémne náročné. Luky sa staral aj o mňa, aj o deti. Fuj. Najprv som si myslela, že mám virózu,“ povedala bývalá playmate, ktorá sa ešte stále necíti fajn.
Otrava jedlom jej spôsobila tiež silné bolesti chrbta a krížov, a cítila sa veľmi slabá. Dokonca ledva tlačila kočík do obchodu. V týchto náročných chvíľach jej bol najväčšou oporou partner Lukáš, keďže v takomto stave je staroslivosť o deti ešte ťažšia. Eva sa pomaly dáva z tohto šoku dokopy a pomaly sa zaradí opäť do bežného života a normálne fungovania bez akýchkoľvek zdravotných ťažkostí.
To jedlo, ktoré Eva konzumovala, ponúkala aj dvojročnéj dcérke. Najzaujímavejšie na tom celom je, že varovanie najprv prišlo od nej. „To jedlo jej nechutilo, vypľula ho a povedala, že ho nechce. Chvalabohu,“ priznala.
