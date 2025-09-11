Jojkárka Orviská odrovnala divákov: BRADAVKY v pozore v priamom prenose!

BRATISLAVA - Alexandra Orviská vie prosto ako zaujať! Diváci z relácie Top Star nespustili oči. Bradavky v pozore!
Alexandra Orviská patrí už dlhé roky medzi stabilné tváre televízie Joj. Diváci ju poznajú najmä z obľúbenej relácie Top Star. Moderátorky, ktoré sa pravidelne objavujú na obrazovkách, musia vždy pôsobiť dokonale – od precízne upraveného účesu, cez bezchybný mejkap až po starostlivo zvolené oblečenie. V tomto smere Alexandra nikdy nesklame.
Je známa tým, že si dáva záležať na každom detaile a jej štýl je vždy v súlade s aktuálnymi trendmi, no zároveň si zachováva vlastnú originalitu. Ani tentokrát tomu nebolo inak. Keď sa včera objavila pred kamerami v jojkárskej relácii, okamžite pútala pozornosť. Jej dvojfarebné šaty pôsobili nielen moderne a sviežo, ale zároveň zvýraznili jej postavu. Alexandra jednoducho vie, ako zažiariť.
Divákov však teraz nezaujala len jej dokonalá vizáž či šaty, ale aj iný detial. Alexandre totiž počas celého vysielania stáli bradavky v pozore. Veď pozrite sami!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%