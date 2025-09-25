Lukratívne FLEKY v STVR sú ROZDANÉ: Do hlavného spravodajstva mieri jojkárska HEREČKA!

BRATISLAVA - Lukratívne fleky v hlavnom večernom spravodajstve sú už rozdané a diváci sa môžu tešiť na nové moderátorské dvojice. Zostavy, ktoré prinesú do relácie nový vietor, sú už známe, a nejedno meno vyvoláva zvedavosť!
O veľkom reštarte v spravodajstve STVR sme písali už v júli a teraz sa to konečne udialo! Ľubomír Bajaník a Janette Štefánková, ktorí doteraz moderovali hlavné spravodajstvo samostatne, vytvoria novú moderátorskú dvojicu. Viliam Stankay a Zuzana Straková Wenzlová budú ďalším párom v hlavných správach. Stankay, ktorý už dlhodobo moderuje spravodajstvo, sa spojí s bývalou moderátorkou TA3, Strakovou Wenzlovou.
Veľké ZMENY v spravodajstve STVR: Návrat k moderátorským DVOJICIAM! Kto dostane LUKRATÍVNY flek?
Najväčším prekvapením je ale posledná z dvojíc. Kubánek, ktorý doteraz pôsobil ako redaktor v spravodajstve, sa postaví pred kameru po boku herečky Veroniky Meszárosovej. Meszárosová, ktorú diváci poznajú napríklad z jojkárskeho seriálu Ranč, sa však po prvýkrát objaví v úlohe moderátorky spravodajstva. A hoci jej herecké schopnosti sú nepochybné, byť dobrým hercom ešte neznamená, že sa rovnaké kvality prenesú aj do moderátorského kresla.
Tento krok je pre verejnoprávnu televíziu určite odvážny, pretože prepojenie herectva a spravodajstva nie je bežné. Ako sa Veronika popasuje s úplne novou výzvou – moderovaním vážnych a často náročných správ? Pre STVR to môže byť zaujímavý experiment, ktorý prinesie nový pohľad na tradičné spravodajstvo, ale zároveň vyvstáva otázka – bude herečkina prítomnosť v spravodajstve prínosom alebo pôjde o krok vedľa?
„Dvojice v Správach o 19.00 sú prirodzeným krokom, ako priniesť do vysielania viac dynamiky a ľudského rozmeru. Našou ambíciou je dlhodobo posilňovať dôveryhodnosť spravodajstva verejnoprávnej inštitúcie,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková. Diváci sa môžu tešiť na osviežený formát hlavného spravodajstva, vizuálne inovácie a nový prístup k reportážam. Všetko odštartuje už 6. októbra.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%