SMUTNÝ POHĽAD na vilu z Love Islandu: Opustená a chátra... Bývalí súťažiaci sú v slzách!

KANÁRSKE OSTROVY - Reality show Love Island odštartovala svoju 5. sériu vo veľkom štýle – súťažiaci sa presťahovali do úplne novej, luxusnej vily na Tenerife. Lenže pre niektorých bývalých účastníkov znamená táto zmena aj koniec jednej éry. Vila, v ktorej sa zrodila láska mnohých dvojíc, dnes vyzerá úplne inak... A pohľad na ňu láme srdce.
Markizácka šou Love Island spojila v roku 2022 aj Denisu a Kryštofa. Dvojica sa vo vile na Kanárskych ostrovoch do seba zamilovala, celú šou napokon vyhrala a tento rok svoj vzťah spečatili svadbou. Vila pre nich bola srdcovou záležitosťou – pravidelne sa sem vracali, aby si pripomenuli okamihy, ktoré im zmenili život. Tentoraz však prišli poslednýkrát.
„Je strašne zvláštne prísť na miesto, kde ste sa spoznali, kde máte toľko krásnych spomienok... A zrazu vidíte, že sa začína búrať. Už to nikdy nebude také ako predtým,“ priznali na sociálnej sieti. Zdieľali aj emotívne video zo stavby, na ktorom Denisa nedokázala zadržať slzy. „Prišli sme doslova za päť minút dvanásť. Ani nechápeme, že sme to stihli, asi to tak malo byť,“ dodali.
Osud pôvodnej vily je jasný – kúpili ju dve rodiny, ktoré z nej plánujú spraviť modernú luxusnú rezidenciu s apartmánom. „Radi sa prídeme pozrieť, určite to bude krásne... ale už to nikdy nebude to, čo kedysi,“ povzdychli si víťazi Love Islandu. Pre Denisu a Kryštofa bola návšteva ruín vily, kde sa začal ich príbeh, nesmierne intenzívna. „Sme vďační za všetky tie krásne spomienky. Ďakujeme, vila, bolo to božské!“ odkázali. Aha, ako vyzerá vila na Kanárskych ostrovoch dnes.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%