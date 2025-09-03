Slováček obeťou MEGA PODVODU: Je to ešte horšie, ako sa zdalo!

PRAHA - Cez víkend sme na Topkách informovali o tom, že Felix Slováček po strate dcéry čelí ďalším nepríjemnostiam. Stal sa obeťou podvodníkov. Prvotné informácie hovorili o tom, že ho okradli o 1,5 milióna korún. No teraz sa ukázalo, že situácia je ešte horšia!
Ako sme informovali, Slováček mal naletieť firme, ktorá klientom sľubovala vysoké zhodnotenie úspor. Muzikant potvrdil, že sa zaradil medzi obete, no presnú sumu nechcel prezradiť. „Som medzi ľuďmi, ktorí boli podvedení, to je pravda. Nedá sa povedať... nechcem hovoriť, o koľko som prišiel,“ uviedol pred pár dňami hudobník. České médiá najprv hovorili o sume 1,5 milióna českých korún.
Po smrti dcéry ĎALŠIA RANA! Slováček sa stal OBEŤOU obrovského PODVODU: Okradli ho 1,5 MILIÓNA
No najnovšie informácie hovoria o tom, že situácia je ešte vážnejšia. Podľa dokumentov v Insolvenčnom registri (ide o oficiálnu štátnu databázu), Felix Slováček v podvodnej "pyramidovej hre" prišiel o oveľa väčšiu sumu - najprv tam vraj vložil 3,079 milióna korún a nasledne ďalších 1,426 milióna korún. Dokopy tak prišiel o viac ako 4,5 milióna českých korún.
Prvá čiastka je už po splatnosti a druhá zatiaľ nie. Slováček si prekvapivo nenárokuje ani na žiadne úroky z omeškania. „Také peniaze som tam vložil len preto, aby som si to skúsil. A bohužiaľ sa to nepodarilo. Či tie peniaze odklonili, keď sú tak šikovní a my tak blbí, tak čo sa dá robiť. Tak to na svete chodí. Ale s*rie ma to neskutočne. Keby som povedal, koľko som do toho napumpoval, pred ľuďmi nudem ešte za väčšieho blbca, ktorý takto hlúpo naletel,“ povedal minulý týždeň pre eXtra.cz.
Treba však povedať, že spočiatku firma pôsobila seriózne - jej zakladateľ Aleš Kohoutek dokonca odhalil, že Slováček pôvodne na svojom vklade zarobil. Získal vraj cez 400 tisíc korún. A to potvrdil aj samotný hudobník. „Ono to dlho fungovalo. Dávali pravidelne 20 percent. Lente potom to zničohonič fungovať prestalo,“ povedal spomínanému portálu Felix. Ten však nie je jediným známym Čechom, ktorý sa stal obeťou podvodníkov. Naletel aj režisér Jiří Adamec.
