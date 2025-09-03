Vážne zdravotné problémy Zdeňka Trošku (72): Operácia... Oznámil to s PLAČOM!

PRAHA - Režisér kultových českých komédií Slunce, seno... či Babovřesky Zdeněk Troška rieši nepríjemné zdravotné problémy. Podstúpil operáciu... A o tom, že situácia je naozaj vážna, svedčí aj fakt, že zrušil akciu, ktorá sa mala konať až o pol roka!
Zdeněk Troška o svojich problémoch informoval na sociálnej sieti Instagram. „Dobrý deň vážení a milí, veľmi vás zdravím, ale nemám pre vás veľmi dobrú správu. Vrátil som sa z nemocnice, kde mi páni doktori vyoperovali z chrbta nejaký moribundus, ktorý teraz budeme liečiť antibiotikami,“ uviedol na začiatku videa známy český režisér. Ten vo feburuári plánoval veľké podujatie v O2 aréne. Už teraz však vie, že ho nebude schopný zrealizovať.
Oznámil tak, že akciu ruší. „Prosím vás pekne, ja som veľmi slabý, stratil som silu a nie som schopný urobiť vôbec nič, nie to ešte aby som tak dobre pripravil akciu v O2 arénach vo februári, takže som to musel zrušiť. Musíme to urobiť niekedy inokedy, ak sa uzdravím, takže to trošku bude beh na dlhú trať,“ uviedol Troška a na záver dodal: „Nehnevajte sa, ospravedlňujem sa, viem, že to pochopíte. Srdce by chcelo, ale telo povedalo nie.“ Následne si dal tvár do dlaní a rozplakal sa. Prajeme skoré uzdravenie!