Vierka Ayisi sa vrátila ku kríze s manželom: Je to najhoršie za nimi? Veľavravné slová

PIEŠŤANY - Usmiata, pokojná, vyrovnaná. Vierka Ayisi má krásnu dcéru, skvelé manželstvo a darí sa jej aj v pracovnej oblasti. Za sebou má však aj ťažšie obdobie. Dnes otvorene hovorí o tom, že nie všetko bolo vždy ideálne…
Sympatická jogínka sa po pôrode pomaly vracia do práce. Nedávno sa objavila na podujatí v Piešťanoch, kde viedla cvičenie jogy a dokázala, že je v skvelej forme. No sama priznáva, že za tým je najmä pomoc. „Zladiť sa to dá, ak je podpora – buď zo strany manžela alebo babiek. Vďaka tomu sa už v tomto životnom období môžem pomaly vracať k práci,“ prezradila s pokojom. Malá Nalia má aktuálne rok a pol a ako Vierka vraví, je to poriadny výmyselník. „Je to prieskumník. Všetko skúma, hľadá, čo by mohla povyťahovať, rozhádzať, chytiť do rúk...“ opisuje so smiechom.
Okrem materských povinností sa však Vierka snaží nezabúdať ani na seba. Pohyb je stále jej životnou súčasťou a po pôrode sa k nemu opäť vracia. Rovnako sa zladila aj so svojím partnerom. S Janym Landlom, známym trénerom, prešli turbulentným obdobím, keď sa ich cesty na čas rozdelili. Dnes sú však znovu spolu, šťastnejší ako kedykoľvek predtým. „Všetko v živote má svoj zmysel v určitom čase a priestore. Teraz sme manželia rok a ten čas, čo sme boli od seba, je v porovnaní so všetkým, čo máme za sebou, úplne zanedbateľný,“ zhodnotila Vierka s nadhľadom a zároveň dodáva, že na otázky o minulosti už odpovedať nechce. „Je to pre nás irelevantná téma. Máme krásne dieťa, svadbu, sme spokojní a šťastní. K tomu sa už veľmi nechceme vyjadrovať.“
Rodinka dnes funguje ako harmonická trojica – a to doslova. Otázkou však je, dokedy. „Sme traja plus psík,“ smeje sa Vierka. Hoci ona sama je momentálne spokojná, jej manžel by vraj chcel veľkú rodinu. „Zatiaľ som spokojná. Môj muž by chcel aj päť detí, ale nechávam to otvorené. Ak ma niekde vo vesmíre čaká ďalšie bábätko, ktoré mám priviesť na svet, tak sa to stane.“ Na svojho manžela však prezradila aj kadečo iné. Na záver totiž prišlo na otázku pomoci doma... A Vierka vyšla s pravdou von!