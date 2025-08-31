Marcel Forgáč s krásnou Christianou SVADBU neplánuje: Prečo nechcem ísť pred oltár!

PIEŠŤANY - Vždy pripravený žiariť! Moderátor Marcel Forgáč nechýbal na festivale Jozefa Vajdu Piešťanské zábaly, kde sa zhostil úlohy moderátora. A hoci mu spoločnosť robila jeho priateľka, prichytili sme ho po boku mladej herečky!
„Je to Barbora Némethová zo seriáu Sľub, ale inak je to naša Dorotka, ktorej rodičia sú moji fantastickí kamaráti. Pamätám si, keď sa narodila, a od mala sme spolu každý rok na dovolenke. Ja sa teším, že má takúto kariéru, je veľmi spontánna a myslím si, že jej veľmi svedčí tá úloha,“ povedal s iskrou v oku na adresu mladej herečky Forgáč.
Moderátor veľmi ocenil, že smie byť súčasťou tohto festivalu ako jeho moderátor. „Piešťany si zaslúžia takýto festival,“ vyzdvihol nielen samotný festival plný zábavných predstavení, ale aj unikátny priestor. A čo spája moderátora s divadlom okrem toho, že ho má rád ako divák? „Ja som hrával divadlo ako ochotník, ešte na vysokej škole som chodil hrávať do Divadla Jonáša Záborského také tie mikroroličky a divadlo mám veľmi rád,“ dodal s úsmevom.
Popri pracovných povinnostiach si Marcel vychutnal aj zopár predstavení a tú najmilšiu spoločnosť mu iste robila predovšetkým jeho priateľka Christiana, s ktorou im to spolu výborne klape. Sú teda pravdivé slová o svadbe? „To niekto rozvíril túto hladinu...tešíme sa na všetky chvíle, ktoré nás čakajú,“ zhodnotil Marcel a konkrétne odpovedal aj na všetečnú otázku. Ako je to teda s tými svadobnými zvonmi?