Mimi Schumerová sa podriadila osudu: Mala byť lekárka, o herectve rozhodla táto náhoda!

Mária Schumerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka Mária Mimi Schumerová si získala srdcia divákov vďaka postave Johanky v seriáli Dunaj, k vašim službám. Okrem toho dnes hviezdi aj v Nemocnici, kde stvárňuje psychiatričku Mirku. Sympatická herečka však prezradila, že myšlienka odbornej pomoci nie je cudzia ani jej samotnej. Potrebovala by aj ona niekedy pomoc psychiatra? „To, že by sa možno zišiel, tak to je často,“ úprimne sa zasmiala. „Myslím, že je v dnešnej dobe úplne normálne sa takto porozprávať. Lebo to nie je o tom, že rozprávam sa s nejakým kamarátom, ale máme teda aj odbornú spätnú väzbu.“

Herci prostredníctvom stvárňovaných postáv neustále bojujú s emóciami a mnohí tvrdia, že po náročnej postave v divadelnom predstavení sa musia pár hodín takpovediac odventilovať. Mimi otvorene priznáva, že u nej je kameňom úrazu čosi iné. „Ja si myslím, že to ťažšie na tom herectve je práve tá neistota, aspoň pre mňa, že čo bude, kedy bude, ako bude, či príde niečo nové, či dostanem príležitosť, či ju zvládnem. Každé nové predstavenie je ako keby ste začínali od nuly a musíte presvedčiť, že ste na to dosť…“ A Ďurovčíka napríklad presvedčila. Momentálne Mimi hviezdi v jeho hudobnej komédii Milujem ťa, ale... a vidieť by ste ju mali aj vy.

Ako pacientka je vraj Mimi Schumerová veľmi poslušná, čo pripisuje rodinným koreňom.Omnoho prekvapivejšie však bolo, čo povedala potom. Sympatická herečka totiž v rozhovore prezradila, že v minulosti mala ambíciu ísť v šľapajách starých rodičov a nebyť jednej náhody, dnes je všetko celkom inak... Každopádne má možnosť si úlohu lekárky vyskúšať aspoň v seriáli, tak si pozrite, či by bola dobrou lekárkou. Seriál Nemocnica v utorok o 20.30 na JOJ-ke.

Schumerová (Zdroj: NL/TH)