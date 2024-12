Škandalózna Slovenka po rozvode: Schudla 18 kíl... FOTO pred a po!

(Zdroj: TV Joj)

Michaela Vlček alias Mikela má za sebou dosť turbulentné obdobie. Rozpadlo sa jej pred nejakým časom manželstvo s Mirim. Podľa slov kontroverznej tmavovlásky však bolo ako zo zlého sna. „Naozaj sa tam absolútne stratila dávka rešpektu, úcty a naše hádky boli extrémne psychicky náročné. Bolo to naozaj fyzicky aj psychicky veľmi zle a najväčší bod bol, keď som skončila v nemocnici, keď ma manžela napadol a keď si ma učiteľka zavolala do školy s tým, že malá sa sťažovala, že je u nás veľmi často plač, krik a maminka veľmi často plače," povedala v rozhovore pre Topky.sk.

V auguste sa kontroverzný párik rozviedol a influencerka sa dlho neotáľala a chválila sa novým vzťahom. „Nemusela som chodiť ďaleko. Dala som sa dokopy s našim spoločným dobrým kamarátom, ktorý bol v našom manželstve s nami pravidelne a môžem povedať, že je to zdravé, je to pekné a som šťastná," dodala. Toto psychicky náročné obdobie sa na nej podpísalo. Hlavne na jej postave. Zvedavá fanúšička sa jej opýtala na jej recept na chudnutie. A odpoveď bola jednoduchá. „Rozviedla som sa. Naozaj dávam pozor, čo zjem a koľko, nepijem alkohol a žalúdok po rozchode som mala ako marhuľu," prezradila.

Zvrátenosti v posteli

Mikela a Miri šokovali svojimi vyjadreniami. V podcaste Starší mladší v minulosti porozprávali o nechutnostiach zo spálne. „V Taliansku ma vyťahal za vlasy na letisku a Taliani, čo sa hádajú, iba takto kukali... Poď sem ty k*rva a takto ma ťahal,“ šokovala Mikela svojimi slovami. Okrem iného vtedy priznali, že sa milujú a že sa od svadby snažia o dieťa. „Ja to tam púšťam a keď to bude tak to bude,“ prezradil Miri. „Nie vždy,“ pokračovala Mikela, no a potom to prišlo... „No niekedy aj na tvár,“ dodal. „Môj manžel je úchylné prasa a vyhoní sa, keď spím a celú ma ostrieka a smeje sa ráno,“ priznala v tom čase. Týmito slovami pohoršili nejedného človeka.