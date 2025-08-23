Sobota23. august 2025, meniny má Filip, zajtra Bartolomej

Ben Cristovao má KRÁSNU SESTRU: Ako komička prerazila v Amerike, dobyť chce aj český svet!

Ben Cristovao mal vážnu nehodu Zobraziť galériu (21)
Ben Cristovao mal vážnu nehodu (Zdroj: Instagram B.C.)
© Zoznam/NaJa © Zoznam/NaJa

PRAHA – Ben Cristovao je hudobný a šoubizový kráľ! Aj keď v SuperStar nezvíťazil, má slávnejšiu kariéru ako niektorí víťazi. Nemenej úspešná je aj jeho sestra Bianca.

Spevák Ben Cristovao sa zúčastnil speváckej súťaže v roku 2009. Aj keď vtedy skončil na siedmom mieste, hudby sa nevzdal. Nie je len spevák, ale tiež textár, tanečník, príležitostný herec či model, športovec a šoumen. Jeho vystúpenia sú vždy originálne, vrátane posledného na pražskom futbalovom štadióne Fortuna Arena (Eden), ktorým v júni oslávil svoje 38. narodeniny. Okrem hudby má svoju značku oblečenia a svoje obleky si necháva šiť v Dubaji.

Kým v kariére sa mu darí, v súkromí to také skvelé nie je. Osobný život si prísne stráži a málokoho doňho pustí. Pred rokmi tvoril krásny pár s Monikou Bagárovou, potom s misskou z roku 2017 Kateřinou Kasanovou a nedávno sa prevalil krátky vzťah s influencerkou a podnikateľkou Dominique Alagiou, s ktorou už spolu nerandia. Momentálne je Ben zrejme single, ale nie tak celkom. Skvelý vzťah má so svojou sestrou Biancou, ktorá dlhodobo žije v USA, kde vyštudovala scenáristiku.

Súrodenci to zo začiatku nemali ľahké. Ben do štyroch rokov cestoval medzi Afrikou a Československom, pretože má angolského otca. Po rozvode rodičov sa usadili s mamou v Plzni, ale aj so sestrou sa museli častokrát vyrovnávať s narážkami kvôli svojmu exotickému vzhľadu. O to viac sa preto snažili splniť si svoje sny. Veľmi úspešný je dnes nielen Ben, ale aj jeho sestra Bianca. Tá sa po skončení vysokej školy rozhodla živiť ako stand-up komička. A aj keď sa pred prvým vystúpením musela opiť, ako uviedla na Forbes Women’s Summite, podarilo sa jej preraziť a je úspešná. Dostala sa napríklad do prestížnej show Stephena Colberta a po USA jazdí aj ako predskokanka populárneho amerického komika Billa Burra. „Vo svojich vystúpeniach sa inšpirujem tým, čím žijem. Najprv som ťažila z rodinných historiek, zmiešaného pôvodu i skúseností z pozície imigrantky, ktorá opustila svoju zem. S rastúcimi skúsenosťami sa rozširujú aj témy,“ citoval jej slová zo summitu portál vlasta.cz.

Obdiv svojej sestre a tomu, čo dokázala, opakovane vyjadruje aj Ben Cristovao. „V LA je možno tisíce klubov. Je to kultúra, ktorá patrí neodmysliteľne ku Kalifornii. Aby dnes človek urobil dobrý tridsaťminútový stand-up, musí rok obchádzať kluby a vychytávať, aby bol ten obsah dokonalý. Nie je to žiadne kúzlo, nestalo sa to náhodou ani cez noc. Segra je extrémny „dříč“ a dala tomu všetko,“ uviedol pred časom v rozhovore pre Headliner.

Keďže súrodenci žijú na inom kontinente, obaja sa tešia zo vzájomných stretnutí. A ešte väčšiu radosť má Ben z toho, že Bianca chystá šnúru stand-up vystúpení aj v Čechách. „Mám asi jediného človeka, ku ktorému na tomto svete vzhliadam a dnes má narodeniny. Som vďačný, že sme spolu poslednú dobu mohli tráviť toľko času, pretože normálne žije v USA,“ uviedol Ben pred vyše mesiacom na sociálnej sieti s tým, aby jeho sestre na jej instragrame nielen zablahoželali, ale aj si zakúpili lístky na jej prvú stand-up tour v češtine, ktorá štartuje v polovici septembra. No nechceli by ste takého brata? A povedzme si úprimne, ich umelecké spojenie by mohlo byť dierou do sveta...

Viac o téme: SestraBen CristovaoBianca Cristovao
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Premiéra filmu Duchoň, Robo
Robo Jakab zhodil bujnú hrivu... Fuh, to je zmena
Domáci prominenti
Daniel Žulčák v relácii
Čo Daniel Žulčák dlho tajil, NEUTAJIL: Toto je jeho vyvolená! A pred pár dňami už aj PORODILA
Domáci prominenti
Ben Cristovao mal vážnu
VÁŽNA NEHODA na motorke: Nové informácie o stave českého speváka... Nebol schopný dvihnúť nohy!
Domáci prominenti
Nový párik v šoubiznise?
Nový párik v šoubiznise? Ben Cristovao má randiť s 18-ročnou známou Češkou!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Obohacovanie namiesto pomáhania chorým či konsolidačné opatrenia: Minister Šaško zasiahol! Budem nekompromisný, tvrdí
Obohacovanie namiesto pomáhania chorým či konsolidačné opatrenia: Minister Šaško zasiahol! Budem nekompromisný, tvrdí
Správy
Mara Air Show priniesla leteckú akrobaciu nad hladinu Liptovskej Mary
Mara Air Show priniesla leteckú akrobaciu nad hladinu Liptovskej Mary
Správy
Hudobný festival Helfest
Hudobný festival Helfest
Správy

Domáce správy

Nepôjde interbanking, aplikácia, ani
Nepôjde interbanking, aplikácia, ani nič nezaplatíte: Obľúbená banka ohlasuje veľkú odstávku! Kedy a na koľko?
Domáce
Chcel vyslobodiť jeleňa, vážne
Chcel vyslobodiť jeleňa, vážne sa pri tom zranil: Leteckí záchranári bojovali o život muža! Zachrániť sa ho nepodarilo
Domáce
minister zdravotníctva Kamil Šaško
Obohacovanie namiesto pomáhania chorým či konsolidačné opatrenia: Minister Šaško zasiahol! Budem nekompromisný, tvrdí
Domáce
V Banskej Štiavnici ožijú banícke rituály: Bartolomejský šachtág láka rodiny aj turistov
V Banskej Štiavnici ožijú banícke rituály: Bartolomejský šachtág láka rodiny aj turistov
Banská Bystrica

Zahraničné

Kňaz
Výkaly vo svätenej vode a sťaté sochy Krista: V kostoloch majú problém s vandalizmom! TOTO našli na východe Slovenska
Zahraničné
Vodca bosnianskych Srbov Milorad
Parlament Republiky srbskej odhlasoval referendum o rozsudku prezidenta Dodika
Zahraničné
Japonský premiér Šigeru Išiba
Lídri Japonska a Kórey sa dohodli: Ide o bližšiu spoluprácu vo viacerých oblastiach
Zahraničné
Dobrá správa: Väčšinu lesných
Dobrá správa: Väčšinu lesných požiarov v Španielsku sa podarilo uhasiť
Zahraničné

Prominenti

Ben Cristovao mal vážnu
Ben Cristovao má KRÁSNU SESTRU: Ako komička prerazila v Amerike, dobyť chce aj český svet!
Domáci prominenti
Hudákov najstarší syn je
Hudákov najstarší syn je úplná kópia otca: Na natáčaní všetkým padli sánky!
Domáci prominenti
Premiéra v Paríži -
Ďalší hollywoodsky PROMI PÁR? Pri natáčaní sa mali zblížiť aj TIETO DVE hviezdy!
Zahraniční prominenti
Daniel Žulčák v relácii
Čo Daniel Žulčák dlho tajil, NEUTAJIL: Toto je jeho vyvolená! A pred pár dňami už aj PORODILA
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Cez priesmyk smrti až
Cez priesmyk smrti až k pastierom na konci sveta: Gruzínsko je ako návrat v čase
dromedar.sk
KVÍZ, z ktorého má
KVÍZ, z ktorého má každý hrôzu: Viete, kde sa píše i a ypsilon? Dokážte, že ste gramatický expert
Zaujímavosti
Experti varujú: Nosenie tejto
Experti varujú: Nosenie tejto VECI zvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín
Zaujímavosti
Strácate čas pri sušení
Strácate čas pri sušení oblečenia? Vyskúšajte TOTO! Všetko stihnete v rekordne rýchlom čase
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Risk alebo zisk? Zistite, ako sa vyznáte v peniazoch! (kvíz)
Risk alebo zisk? Zistite, ako sa vyznáte v peniazoch! (kvíz)
Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!
Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!
Saková: Zastavenie ruskej ropy monitorujeme, takéto máme zásoby!
Saková: Zastavenie ruskej ropy monitorujeme, takéto máme zásoby!

Šport

Sen o trofeji sa pre Rebeccu Šramkovú rozplynul: Nepríjemné rozhodnutie s českou kolegyňou
Sen o trofeji sa pre Rebeccu Šramkovú rozplynul: Nepríjemné rozhodnutie s českou kolegyňou
WTA
Jeho kariéru poznačilo obrovské nešťastie: Zomrela športová legenda (†84)
Jeho kariéru poznačilo obrovské nešťastie: Zomrela športová legenda (†84)
Ostatné
Šokujúce výsledky tímov, ktoré vyradili Spartak Trnava: Totálny debakel a facka pre Turkov
Šokujúce výsledky tímov, ktoré vyradili Spartak Trnava: Totálny debakel a facka pre Turkov
Konferenčná liga
Trump oznámil svetu dôležitú zmenu: Bude to najväčšie športové podujatie v histórii
Trump oznámil svetu dôležitú zmenu: Bude to najväčšie športové podujatie v histórii
MS vo futbale

Auto-moto

Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Ako napísať životopis, ktorý prejde aj cez robotický screening
Ako napísať životopis, ktorý prejde aj cez robotický screening
CV a motivačný list
Ako si zapamätať mená nových kolegov? Pomáhajú tieto 3 triky z kognitívnej psychológie
Ako si zapamätať mená nových kolegov? Pomáhajú tieto 3 triky z kognitívnej psychológie
Vzťahy na pracovisku
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Akú múku na langoše, keď ich nechcete hutné, ale nadýchané
Akú múku na langoše, keď ich nechcete hutné, ale nadýchané
Rady a tipy
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Rady a tipy

Technológie

Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Veda a výskum
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
Bezpečnosť
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
Bezpečnosť
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
Bezpečnosť

Bývanie

Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu

Pre kutilov

9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Paul McCartney po rokoch priznal, že Beatles mali pred „trápnym“ stretnutím s kráľovnou žiadostivé myšlienky
Zahraničné celebrity
Paul McCartney po rokoch priznal, že Beatles mali pred „trápnym“ stretnutím s kráľovnou žiadostivé myšlienky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kňaz
Zahraničné
Výkaly vo svätenej vode a sťaté sochy Krista: V kostoloch majú problém s vandalizmom! TOTO našli na východe Slovenska
Nepôjde interbanking, aplikácia, ani
Domáce
Nepôjde interbanking, aplikácia, ani nič nezaplatíte: Obľúbená banka ohlasuje veľkú odstávku! Kedy a na koľko?
Chcel vyslobodiť jeleňa, vážne
Domáce
Chcel vyslobodiť jeleňa, vážne sa pri tom zranil: Leteckí záchranári bojovali o život muža! Zachrániť sa ho nepodarilo
minister zdravotníctva Kamil Šaško
Domáce
Obohacovanie namiesto pomáhania chorým či konsolidačné opatrenia: Minister Šaško zasiahol! Budem nekompromisný, tvrdí

Ďalšie zo Zoznamu