Ben Cristovao má KRÁSNU SESTRU: Ako komička prerazila v Amerike, dobyť chce aj český svet!

PRAHA – Ben Cristovao je hudobný a šoubizový kráľ! Aj keď v SuperStar nezvíťazil, má slávnejšiu kariéru ako niektorí víťazi. Nemenej úspešná je aj jeho sestra Bianca.
Spevák Ben Cristovao sa zúčastnil speváckej súťaže v roku 2009. Aj keď vtedy skončil na siedmom mieste, hudby sa nevzdal. Nie je len spevák, ale tiež textár, tanečník, príležitostný herec či model, športovec a šoumen. Jeho vystúpenia sú vždy originálne, vrátane posledného na pražskom futbalovom štadióne Fortuna Arena (Eden), ktorým v júni oslávil svoje 38. narodeniny. Okrem hudby má svoju značku oblečenia a svoje obleky si necháva šiť v Dubaji.
Kým v kariére sa mu darí, v súkromí to také skvelé nie je. Osobný život si prísne stráži a málokoho doňho pustí. Pred rokmi tvoril krásny pár s Monikou Bagárovou, potom s misskou z roku 2017 Kateřinou Kasanovou a nedávno sa prevalil krátky vzťah s influencerkou a podnikateľkou Dominique Alagiou, s ktorou už spolu nerandia. Momentálne je Ben zrejme single, ale nie tak celkom. Skvelý vzťah má so svojou sestrou Biancou, ktorá dlhodobo žije v USA, kde vyštudovala scenáristiku.
Súrodenci to zo začiatku nemali ľahké. Ben do štyroch rokov cestoval medzi Afrikou a Československom, pretože má angolského otca. Po rozvode rodičov sa usadili s mamou v Plzni, ale aj so sestrou sa museli častokrát vyrovnávať s narážkami kvôli svojmu exotickému vzhľadu. O to viac sa preto snažili splniť si svoje sny. Veľmi úspešný je dnes nielen Ben, ale aj jeho sestra Bianca. Tá sa po skončení vysokej školy rozhodla živiť ako stand-up komička. A aj keď sa pred prvým vystúpením musela opiť, ako uviedla na Forbes Women’s Summite, podarilo sa jej preraziť a je úspešná. Dostala sa napríklad do prestížnej show Stephena Colberta a po USA jazdí aj ako predskokanka populárneho amerického komika Billa Burra. „Vo svojich vystúpeniach sa inšpirujem tým, čím žijem. Najprv som ťažila z rodinných historiek, zmiešaného pôvodu i skúseností z pozície imigrantky, ktorá opustila svoju zem. S rastúcimi skúsenosťami sa rozširujú aj témy,“ citoval jej slová zo summitu portál vlasta.cz.
Obdiv svojej sestre a tomu, čo dokázala, opakovane vyjadruje aj Ben Cristovao. „V LA je možno tisíce klubov. Je to kultúra, ktorá patrí neodmysliteľne ku Kalifornii. Aby dnes človek urobil dobrý tridsaťminútový stand-up, musí rok obchádzať kluby a vychytávať, aby bol ten obsah dokonalý. Nie je to žiadne kúzlo, nestalo sa to náhodou ani cez noc. Segra je extrémny „dříč“ a dala tomu všetko,“ uviedol pred časom v rozhovore pre Headliner.
Keďže súrodenci žijú na inom kontinente, obaja sa tešia zo vzájomných stretnutí. A ešte väčšiu radosť má Ben z toho, že Bianca chystá šnúru stand-up vystúpení aj v Čechách. „Mám asi jediného človeka, ku ktorému na tomto svete vzhliadam a dnes má narodeniny. Som vďačný, že sme spolu poslednú dobu mohli tráviť toľko času, pretože normálne žije v USA,“ uviedol Ben pred vyše mesiacom na sociálnej sieti s tým, aby jeho sestre na jej instragrame nielen zablahoželali, ale aj si zakúpili lístky na jej prvú stand-up tour v češtine, ktorá štartuje v polovici septembra. No nechceli by ste takého brata? A povedzme si úprimne, ich umelecké spojenie by mohlo byť dierou do sveta...
