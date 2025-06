Nečakané priznanie Marcely Laiferovej: Nie som bohvieaká babička! Silné slová o deťoch

Marcela Laiferová (Zdroj: Ján Zemiar)

Marcela Laiferová žije v Bratislave, ale dom si zaobstarala aj v Piešťanoch, pretože toto kúpeľné mesto doslova miluje. Nechýbala ani na otvorení v poradí už tretej výstavy Alfonsa Muchu, kde nám povedala pár slov o svojich veľkých plánoch. „Moje leto bude horúce, pretože mám narodeniny. Robím viacero akcií, ktoré súvisia s mojimi narodeniami – v televízii, koncerty, takže mám veľa práce a teším sa na to,“ prezradila s úsmevom a jedným dychom dodáva, čo by bolo pre ňu určite najkrajším darčekom k veľkému životnému jubileu. „Prosím v živote len nech je to tak, ako doteraz. Nič si neprosím, ja som spokojná,“ priznala Marcela so šarmom jej vlastným.

Speváčka sa otvorene rozhovorila aj o svojich deťoch, ktoré sú stredobodom jej vesmíru. „Snažia sa ma kontrolovať, tak ako kontrolujem ja ich. Sú úspešní – syn je právnik, má veľkú firmu, je úspešný, tichý človek a výborný otec pre svoje dve krásne deti. Ale to je aj ten starší. Vyrastala som veľmi rodinne a to je taká radosť,“ rozcítila sa speváčka, ktorá na rodinu a priateľov nedá dopustiť o čom svedčia aj jej slová. „Ľudia si zabúdajú vážiť veci, ktoré sú pre nás jednoduché, ktoré môžeš mať každý deň... Treba mať jednu dobrú loď, stabilnú, a na tej ísť životom.“ Marcela Laiferová je však nielen mamou, ale nejaký čas aj babičkou. V úlohe starej mamy si však tak trochu sype popol na hlavu...

Laiferová-deti (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)