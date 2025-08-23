Čo Daniel Žulčák dlho tajil, NEUTAJIL: Toto je jeho vyvolená! A pred pár dňami už aj PORODILA

BRATISLAVA - Daniel Žulčák sa cez leto nenudí! Zatiaľ čo iní si užívajú pohodu pri mori, on maká doma – herec sa totiž vrhol do prerábky bytu. A hoci sa spočiatku tváril, že je to len nevyhnutný domáci projekt, napokon vyšiel s pravdou von. Čas totiž neúprosne tlačí… A dôvod je nádherný!
Herec, ktorého diváci poznajú z televíznych obrazoviek i divadelných dosiek, sa počas letných mesiacov rozhodne nezastaví. Nakrúcal napríklad druhú sériu seriálu Dotyk života, ale viac ako práca ho zamestnávala rekonštrukcia spoločného bývania s partnerkou. Veľa vecí si vraj herec dokáže spraviť sám, ale nutná bola aj pomoc profesionálov, pretože ich tlačí čas. Pochopili sme to už na premiére filmu Duchoň, kde ho sprevádzala tmavovlasá kráska. Jeho partnerka sa ukázala s rastúcim bruškom.
Pri otázke, či mu priateľka s prerábkou pomáha, nezaváhal ani sekundu. Nepremiestňuje nábytok ani nemaľuje, ale robí to najdôležitejšie – drží herca nad vodou. „Mentálne mi pomáha a snažím sa upokojovať ja ju a ona mňa, a iba si tak povieme, že zvládneme to,“ povedal s úsmevom. Ten mu však na tvári zamrzol, keď sme načreli do jeho súkromia.
Herec, ktorý si osobný život veľmi stráži, však napokon vyšiel s pravdou von! „Súri nás čas, budeme rodina a už to malo byť hotové... musí to byť do konca augusta hotové,“ povedal napokon otvorene. Zrejme to však nestihli, lebo z dobre informovaného zdroja sa nám podarilo zistiť, že dieťatko je už na svete. A aj keď nám v rozhovore pred pár dňami nechcel herec prezradiť pohlavie ani meno bábätka, dozvedeli sme sa, že sa im 19. augusta narodil syn! To však nie je jediná veľká novinka v hercovom živote. Viac prezradil v rozhovore!
