TEMNÁ minulosť českého speváka Josefa Laufera (†84): V jeho byte sa ZABILA žena!

PRAHA - Josef Laufer (†84), legendárny spevák a herec, ktorý by 11. augusta oslávil už 86. narodeniny, mal život plný svetlých aj temných chvíľ. Aj keď si ho mnohí pamätajú predovšetkým ako obľúbeného umelca, jeho minulosť skrývala aj hrôzostrašné tajomstvá, ktoré mnohí nevedeli.
Laufer, ktorý strávil posledné štyri roky života v umelom spánku, bol známy aj vďaka svojej kontroverznej minulosti, najmä kvôli jeho spojeniu s komunistickým režimom. V rokoch 1964 až 1969 bol totiž tajným spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti (ŠtB) s krycím menom Vostrý. „Chceli, aby podpísal záväzok spolupráce, ale on trval na tom, že nič nepodpíše. V živote totiž podpisoval iba pracovné zmluvy a šeky,“ hovorí historik Milan Bárta z Ústavu pre štúdium totalitných režimov.
Policajti sa umelca snažili zlomiť, ale k podpisu ho neprinútili. Napriek tomu s nimi ďalej dobrovoľne spolupracoval. Dôvodov bolo podľa historika viac. Pochádzal z komunistickej rodiny, bol mladý, mal slabosť pre ženy a často bol v hľadáčiku VB (Verejná bezpečnosť): napríklad kvôli úžerníctvu a valutovým machináciám. „Chodili na neho anonymné listy, že mal napríklad zabezpečovať nelegálne potraty alebo distribuovať drogy. A mal ešte jeden problém,“ narážal odborník na tragédiu, ktorá sa stala v jeho byte. Spevák to ostatne priznal pred ŠtB sám.