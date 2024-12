Josef Laufer (†84) je KONEČNE pochovaný: Dcéra však miesto hrobu TAJÍ aj pred BRATOM!

(Zdroj: Profimedia)

Krátko po tom, čo Josef Laufer zomrel, sa jeho dcéra Ester rozhodla prehovoriť o tom, ako na tom bol zdravotne jej otec pred smrťou. Prezradila, že sa nachádzal vo vegetatívnom stave, nebol na prístrojoch a zomrel prirodzenou cestou na srdcovú zástavu. Ďalej si však všetko ohľadom svojho otca necháva pre seba.

Už vtedy si napríklad nepriala, aby o poslednej rozlúčke vedela verejnosť. No a hoci najnovšie správy hovoria o tom, že herec je konečne pochovaný, nikto netuší, kde má hrob. Podľa informácií portálu Aha! mala pozostatky svojho otca pochovať do rovnakého hrobu, ako bola pred dvomi rokmi pochovaná Lauferova manželka Irena Greifová.

Problém však je, že o tom, kde sa pietne miesto nachádza, vie zrejme len ona. „Dodnes neviem, kde mám pochovanú mamu. Moja nevlastná sestra si totiž asi myslí, že na to nemám právo. je to desivé, ale je to tak. A pokiaľ ich naozaj niekam spoločne uložila, tak ja by som bol posledný, komu by to povedala,“ vyjadril sa pre Blesk.cz Karel Greif.

Josef Laufer s dcérou Ester