(Zdroj: Ján Zemiar)

Z Farmy sa premiestnila do Ruže! Azra Sokira sa do pozornosti divákov dostala vďaka svojej účasti v známych reality šou a hoci na Farme podľahla čaru farmára Denisa, namierila si to rovno do ďalšej reality šou s názvom Ruža pre nevestu. A hoci si srdce sexi Rasťa nezískala, predsa len jej to čosi prinieslo. „Šou mi svojim spôsobom určite život zmenila, nie je to diametrále od toho, čo som žila predtým. No určite nejaké zmeny nastali, minimálne v tom, že keď idem do potravín, osloví ma veľmi veľa ľudí... ale snažím sa uchovať si život, ktorý som mala predtým,“ netají sa sexi tmavovláska.

Azra patrila ku kontroverznejším účastníčkam v oboch reality šou. S ostatnými finalistkami nemala úplne ideálne vzťahy. „Našli sa určite dievčatá, ktoré mám stále rada a získali si moje srdce, ale sú tam baby, s ktorými nevyhľadávam kontakt a tých je asi 80%. Ja som vyberavá na ľudí a dávam si pozor, komu sa otvorím,“ nešetrí opäť úprimnosťou Azra, ktorá sama seba považuje za svojskú. Najväčším úskalím jej povahy je vraj jej maximálna úprimnosť a otvorenosť, ktorá nemusí vyhovovať všetkým. Výnimkou je zrejme nový muž po jej boku, ktorý to zvláda bravúrne. Azra bola spontánna vo vyjadreniach aj počas nášho rozhovoru - prezradila nielen všeličo zo súkromia, ale priznala aj zásadný zákrok, ktorý plánuje podstúpiť na svojom tele.

Azra z Ruže sa chystá na PLASTIKU: Detaily o zákroku, z ktorého má OBAVU! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)