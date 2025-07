Premiéra filmu Duchoň plná celebrít: Podporiť svojho EX prišla aj Dubayová! Prečo sama?

Dubayová prišla podporiť na premiéru svojho ex, ale kde nechala svojho terajšieho partnera? (Zdroj: Ján Zemiar)

Hlavnú rolu stvárnil herec Vladislav Plevčík, ktorého na premiére sprevádzala jeho nová partnerka – herečka Anna Gajdziková. Dvojica si vo filme zahrala aj spoločne a chémiu medzi nimi nebolo možné prehliadnuť ani mimo plátna. Gajdziková zažiarila vo fialových šatách s odvážnym výstrihom, ktoré z nej spravili neprehliadnuteľnú hviezdu večera.



Premiéra filmu Duchoň, Vladimír Plevčík s partnerkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Premiéra filmu Duchoň, Petra Dubayová (Zdroj: Ján Zemiar)

Prekvapením isto bola účasť Plevčíkovej expartnerky Petry Dubayovej, ktorá dorazila aj napriek pokročilému štádiu tehotenstva. Tá prišla podporiť svojho ex – a pozornosť nepútala len veľkým bruškom, ale aj dlhou róbou v kráľovskej modrej. Po jej boku však chýbal súčasný partner a otec dieťaťa, herec Jakub Jablonský. Zdržali ho pracovné povinnosti, alebo sa radšej vyhol stretu s hereckým kolegom, ktorému kedysi Petru vyfúkol?Dubayová nebola jediná, kto sa na premiére pýšil tehotenským bruškom. Do pozornosti sa dostali aj ďalšie dve budúce mamičky. Manželka herca Dávida Hartla, Martina, žiarila šťastím – o to viac, že predchádzajúce tehotenstvo skončilo tragicky. Radosť bola cítiť v každom jej kroku. A trojicu tehuliek doplnila partnerka herca Daniela Žulčáka. Hoci si herec svoje súkromie prísne stráži, tentoraz urobil výnimku – so svojou tehotnou polovičkou dorazil ruka v ruke a prekvapil všetkých prítomných.

Premiéra filmu Duchoň, manželia Hartlovci (Zdroj: Ján Zemiar)

Premiéra filmu Duchoň, Daniel Žulčák s priateľkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Premiéra filmu Duchoň, Elena Duchoňová s dcérou Dankou (Zdroj: Ján Zemiar)

Emócie vrcholili, keď sa medzi hosťami objavila aj prvá manželka Karola Duchoňa, Elena, a ich spoločná dcéra Danka. Nejednému fanúšikovi zvlhli oči – práve vďaka nim mal večer hĺbku, ktorá presiahla červený koberec.