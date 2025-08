Boris Kollár a Laura Vizváryová (Zdroj: Instagram)

Niektoré ženy by si v jej pozícii možno užívali komfort a pohodu, Laura sa však rozhodla inak. Aj po boku muža s výrazným spoločenským postavením si zvolila sebestačnosť. A svoje dôvody dala jasne najavo. „Toto mi stále trhá srdce… Idem do práce. Ale raz mi tie moje deti poďakujú, že ich mama bola sebestačná jednotka a že im mohla kúpiť všetko, po čom túžili," napísala k videu na Instagrame.



A pridala aj svoj pohľad na vec: „Nie je to len o tom byť dobrá mama, ale aj silná žena, ktorá sa nespolieha na nikoho. V živote je najdôležitejšia istota a vlastné bezpečie! A to ti nedá ani muž, ani štát, ani karma. Dáš si to len TY sama.“





Partnerka multiotecka Kollára ODHAĽUJE realitu pracujúcich mamičiek: VIDEO, ktoré TRHÁ srdce! (Zdroj: Facebook)

Vizváryová sa netají tým, že jej nevyhovuje čakať, kým ju niekto „zabezpečí“. A nebojí sa rypnúť do tých, ktoré áno:Hoci je Laura verejne známa ako Kollárova partnerka, jasne ukazuje, že nechce byť len „ďalšia do zbierky“. Prácu a samostatnosť si nevybrala z nutnosti, ale z presvedčenia. A práve tým trafila do čierneho – podobné emócie totiž denne prežívajú stovky matiek na Slovensku. Niektoré preto, že zostali na deti samy ako samoživiteľky. Iné zese preto, že sa vedome rozhodli ísť vlastnou cestou. Aj keď sa stali matkami, nezložili svoje ambície. Práve naopak – snažia sa skĺbiť materstvo s kariérou, nezávislosťou a osobnou slobodou.