Natália Hatalová má doma PRVÁČKU: Česká škola... Bude to veľmi NÁROČNÝ ROK!

PRAHA - Po viac ako 30 rokoch začal nový školský rok už 1. septembra. A pre mnohé deti išlo o prvý školský deň vôbec. Prváčkou je aj dcéra exsuperstaristky a herečky Natálie Hatalovej (35). Tá nám prezradila, že Viky bude chodiť na česko-anglickú školu... Bude to veľmi náročný rok!
Viac ako 30 rokov začínali slovenské deti školský rok až 2. septembra. Od tohto roka sa však Deň Ústavy Slovenskej republiky viac dňom pracovného pokoja nepovažuje, a tak sa žiaci museli do školy vychystať už 1. Prvý školský deň má za sebou už aj rodina exsuperstaristky a herečky Natálie Hatalovej - tá má totiž doma čerstvú prváčku Viky.
Pre rodičov - Slovákov - to však bude o to náročnejšie, že dcérka ide do českej školy. „Veľmi sa teší, ja som tiež zvedavá, ako to bude prebiehať a samozrejme, tým, že žijeme v Českej republike, tak bude chodiť na česko-anglickú školu. Anglicky hovorí celkom dobre, čeština sa chytá, takže bude to veľmi ťažký rok, ale myslím si, že je veľmi šikovná a že to určite zvládne,“ povedala pre Topky.sk Natália.
A nabonzovala na seba, že čo sa týka školy, je veľmi prísna. „Niekedy trochu zvoľním, ale čo sa týka týchto vecí, pre mňa bolo vždy štúdium veľmi dôležité, tak očakávam, že tú pedantnosť bude mať v sebe aj Viky. Ale aj čo sa týka toho jazyka, tým, že veľa počuje, veľa vníma, tak to ako keby to dieťa tou hrou vstrebe úplne samozrejme, takže verím, že to tak bude aj v tej škole, ale samozrejme, nezaobíde sa to asi bez mojej pomoci a vždy ten prvý rok je asi ťažký. Takže uvidíme ako si to nastavíme. Samozrejme, treba tam mať nejaké hranice, ale s láskou,“ dodala.
Viac o živote a práci v Českej republike a o tom, prečo jej chýba Slovensko, sa dozviete z rozhovoru nižšie!
