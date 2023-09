Ďalší ROZCHOD v našom šoubiznise: Separ a mladučká Cynthia išli od seba!

S informáciou, že Separ a Cynthia sa po vyše dvoch rokoch rozišli, prišiel portál pluska.sk, do redakcie im prišiel anonymný tip. No a hoci to ani jeden z dvojice nepotvrdil, vyzerá to tak, že dvojica už skutočne netvorí pár. Svedčí o tom napríklad aj skutočnosť, že raper už mladú tanečnicu nesleduje ani na sociálnej sieti Instagram.

(Zdroj: Zrazoo records/Kristína Holecová)

Okrem toho včera na svoj profil pridal zábery z herne, kde trávil čas so svojou dcérkou Aničkou, ktorú má so speváčkou Tinou. Malá princezná sa tešila z veľkého množstva lístkov, ktoré sa im v herni podarilo vyhrať. A Separ to patrične okomentoval.

„Dnešný deň je definícia slova šťastie v hre, nešťastie v láske. Akože od dnes tomu verím,” napísal Separ, ktorý tak jasne naznačil, že v láske sa mu nedarí a jeho slová potvrdzujú, že medzi ním a Cynthiou evidentne naozaj došlo k rozchodu.

(Zdroj: Instagram )