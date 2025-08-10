O Rebeccu Justh sa syn stará ako o kráľovnú: Sestre kúpil auto a mame? Fú, tá sa má!

PIEŠŤANY - Nemohla nežiariť! Módna návrhárka Rebecca Justh patrila k výrazným hosťom módnej prehliadky Fera Mikloška, kde dorazila v extravagantnom zlatom modeli, ktorý okamžite pútal všetky pohľady.
Rebecca si outfit navrhla a ušila sama. „Krajka je z Talianska a celý model je môj, aj to sako. Robila som ho tri dni, lebo to musíte našívať a je to veľa práce, ale som s ním spokojná,“ prezradila. Prehliadku si užila naplno a priznala, že tvorenie vlastných modelov je pre ňu čistou radosťou.
Rebecca na podujatie dorazila s kamarátom, no prekvapivo priznala, že ideálne chvíle trávi v spoločnosti svojho syna. „Môj syn so mnou chodí aj na dovolenky, je výborný partner a zažívame také trapoš-smiešne situácie, keď colník povie môjmu synovi, že s frajerkou si ide vyhodiť z kopýtka. To sa nám stalo v Rakúsku aj v Amerike. Už ani nepresviedčame, takže môj syn je môj frajer. Ale veľmi rada s ním chodím,“ priznala so smiechom energická návrhárka.
Vlani si spolu užili dovolenku na talianskom ostrove Capri a tento rok tomu nebude inak. Za tie roky sú už zohraná dvojka. „Gro som ja v mori, on na počítači, potom ideme do obchodu a to je taká zaujímavosť, že ja jeho v nakupovaní brzdím. Jak ženská v tomto, ale je to stopercentný chlap,“ smiala sa Rebecca, po ktorej syn zdedil aj vkus a cit pre módu. „Ja som naňho veľmi hrdá. Vie, čo chce a myslím si, že aj mňa už veľmi dobre pozná a vie, čo by som chcela,“ hovorí. A aký najdrahší darček od neho dostala? Vo videu sa dozviete aj to, aký veľkorysý bol nielen k mame, ale aj ku svojej sestre. No nechceli by ste takého brata?!
