Mary Bartalos PORODILA: Odhalila pohlavie a meno dieťaťa!

Mary Bartalos (Zdroj: Jan Zemiar)

Bývalá herečka Mária Bartalos sa pred rokmi z obrazoviek stiahla do úzadia. Síce mala naplno rozbehnutú kariéru, no obetovala ju pre rodinný život. V roku 2018 sa vydala za bývalého športovca a trénera Adriana Bartalosa. Spoločne sa rozhodli pre duchovný život. Manželia si svoje súkromie veľmi strážia a veľa sa o ich živote nevie. Pred piatimi rokmi priviedla na svet svoje prvé dieťatko - syna Noela.

O dva roky neskôr sa im família rozrástla o ďalšieho člena rodiny, chlapčeka, ktorému dali meno Jonatán. V novembri minulého roka vyšlo najavo, že bývalá herečka nosí pod srdcom 3. dieťa. V marci už hrdo kočíkovala svoje bábätko. Meno a pohlavie svojej tretej ratolesti však neprezradila. Až doteraz... Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram sa pochválila tým, že porodila chlapčeka a dala mu meno Aron. Urobila to v celku nenápadne. Napísala si to len do bia. FOTO nájdete nižšie.

(Zdroj: Instagram MB)