V markizáckej šou NEVINNÁ, ale zdanie KLAME: Čierna ovca rodiny... Kriminálka, sociálka aj DROGY!

BRATISLAVA - Reality šou Party Shore je plná zábavy, alkoholu a nečakaných zvratov. Jednou z najvýraznejších tvárí je blondínka Viky, ktorá sa divákom predstavila ako usmievavé a „dobré“ dievča. Lenže jej minulosť je oveľa divokejšia, než by ktokoľvek čakal.

Na markizáckej platforme pre pozeranie filmov, seriálov alebo relácii iba prednedávnom odštartovala šou Party shore. Účastníci sa nachádzajú na vile v Chorvátsku, kde majú neustále prístup k alkoholu a zabávajú sa od rána až do noci. Jednou z nich je aj blondínka Viky, ktorá sa už na začiatku pri zoznamovaní netajila, že je zadaná. Ako sme vás však na Topkách informovali, týždeň po odchode z vily sa s priateľom rozišli.

Aktuálne odkryla svojim fanúšikom svoju minulosť a tá veruže nebola taká, ako si mnohí mysleli. Na vile pôsobila ako nevinné dievča so správnymi hodnotami, no puberta ňou, ako sa hovorí poriadne "plieskala". „Veľké problémy s políciou, prúsery v škole – vylúčenie zo školy, zlé správanie... a môžem pokračovať donekonečna. Popravde sú to príbehy ako z filmu. Raz vám ich možno poviem," začala na úvod tajomne. „Utekanie z domu, čierna ovca rodiny, prvé tetovania v mojich 15-tich rokoch, agresívne egoistické správanie, kriminálka a sociálka, omamné látky," dodala.

Z jej slov je jasné, že naozaj nebola vzorná. „Viem, respektíve vnímam, že sú na mňa reakcie z party shoru, že som good girl (dobré dievča, pozn.red.), čo samozrejme bola dlhá cesta, no netvrdím, že vo mne stále nie je tá bad girl (zlé dievča, pozn.red.) z mojej šialenej pubertálnej éry," pokračovala. „Už určite nie v takom množstve, no chcem povedať to, že všetko zlé je na niečo dobré. A koniec koncov mi toto obdobie v puberte najviac toho dalo. Ukázalo mi aká chcem a aká zároveň nechcem byť," uzavrela.

