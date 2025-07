ROZCHOD hviezdy markizáckej šou: KONIEC týždeň po odchode z vily!

(Zdroj: GettyImages)

Reč je o Viky z odviazanej šou Party Shore. Tá sa už pri príchode na vilu netajila tým, že je zadaná. A hoci sa so zvyšnými účastníkmi zabávala, doposiaľ neprekročila pomyselnú hranicu a sekala dobrotu. Aj tak jej však vzťah nevyšiel. Ako prezradila webu markiza.sk, s priateľom sa rozišla len týždeň po návrate z vily.

Viky (Zdroj: TV Markíza)

„A je to tu, mnoho ľudí sa ma pýtalo ako sa začala show, že či som stále zadaná, odpoveď je - nie, dôvod? S tým človekom sme sa dali dokopy týždeň pred show, týždeň po skončení show sme išli spolu na dovolenku, a ako to už býva, tak ľudia pokiaľ nie sú spolu v domácnosti 24/7 alebo na dovolenke viac dní, tak sa nespoznajú čo najviac, no a tam sme si obaja uvedomili, že asi nie sme až takí kompatibilní, ako sme si mysleli,“ priznala Viky.

„Veľa tam spravilo aj to, že tým, že sme spolu boli krátko, tak medzi nami nič fyzické nebolo, nič sa nestalo, a všetci dobre vieme, že keď aj tento „chtíč“ opadne, tak to nemá zmysel. Samozrejme sme na tom podobne s Luisom, akurát že jemu sa to stalo ešte na vile, mne týždeň po vile. Všetko zlé je na niečo dobre, budem sa zameriavať najmä na seba a moje myšlienky, má to aj svoje pozitíva,“ dodala blondínka, ktorá narážala na svojho kolegu zo šou Luisa. Tomu priateľka správou do vily oznámila, že je koniec. Špekuluje sa o tom, že jeho záhadnou priateľkou bola Kristína z poslednej Ruže pre nevestu.

Kristína z Ruže pre nevestu, Luis z Party Shore (Zdroj: TV Markíza)