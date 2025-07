Helena Vondráčková na galavečere Krištáľové krídlo. (Zdroj: Ján Zemiar)

Stále spieva, tancuje a na pódiu doslova žiari. Božská Helena Vondráčková aj pred osemdesiatkou stvára na svojich koncertoch neuveriteľné kúsky, no sama si uvedomuje, že koniec jej hudobnej kariéry môže prísť v podstate kedykoľvek. „Môže sa to stať, pretože neviete, čo z jedného dňa na druhý príde. Ja som napríklad mala veľký koncert v O2 aréne s veľa hosťami, baletom, stepovaním... Koncert dve a pol hodiny. A asi 14 dní predtým som vstala a nemala som hlas. Chytila som nejakú virózu a povedala si – no to som teda, Vondráčková, na teba zvedavá, čo bude.“ Našťastie sa z toho dostala – no ten nepríjemný pocit v speváčke ostal. Vondráčková sa však zatiaľ do hudobného dôchodku nechystá a svedčí o tom aj jej diár, ktorý je už dnes zaplnený na budúci rok. A odkiaľ čerpá toľko energie? V rozhovore prezradila svoj recept... Závideniahodné!

Relax Heleny Vondráčkovej je len pre silné povahy: Fúha, to by nedal každý! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)