Krásky ukázali postavičky v plavkách! Dokonalé TELO herečky z Dunaja a bujný DEKOLT exsuperstaristky

Monika Szabó a Natália Hatalová (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka Monika Szabó, ktorú diváci poznajú zo seriálu Dunaj, k vašim službám, predviedla svoju postavu snov v jednoduchých bielych plavkách. Jej štíhla línia a ženské krivky vynikli v plnej paráde – výsledok? Fotka, ktorá si okamžite vyslúžila tisíce lajkov. "Extrém," napísala k sérií fotografií Monikina herecká kolegyňa Barbora Chlebcová.





Monika Szabó v plavkách (Zdroj: Instagram)

Kristína Sisková v plavkách (Zdroj: Instagram)

Natália Hatalová v plavkách (Zdroj: Instagram)

Daniela a Veronika Nízlové v plavkách (Zdroj: Instagram)

Emma Drobná v plavkách (Zdroj: Instagram)

Magdaléna Šebestová v plavkách (Zdroj: Instagram)

Petra Batthyányová v plavkách (Zdroj: Instagram)

O niečo nežnejšie, no stále sexi pôsobila Kristína Sisková, hviezda zo seriálu Sľub. V kvetinových bikinách pôsobí ako letná víla – prirodzená, žiarivá a vo výbornej forme. Fanúšikovia si všímajú nielen jej krásnu postavu, ale aj pôvab, ktorý z nej vyžaruje.Speváčka Natália Hatalová, známa z čias SuperStar, to poriadne rozbalila.napísala na svoj Instagram a pridala zvodné fotografie. Jej záber v plavkách okamžite zaujme – najmä vďaka výraznému dekoltu, ktorý rozhodne neostane bez povšimnutia. Natália pôsobí sebavedomo a srší letnou energiou.Ani tentokrát nechýbajú Twiinsky – Daniela a Veronika Nízlové, ktoré sa predviedli v plavkách na pláži. Ich bujné ženské krivky si vyslúžili vlnu obdivu. Dvojitá dávka sexepílu, ktorá zaručene zahreje aj počas sychravých dní.napísali pod fotografiu.Emma Drobná ukázala, že v jednoduchosti je krása. V modrých plavkách pôsobí ako diva, a keď sa k tomu pridajú ešte jej dlhé štíhle nohy... Jednoducho WOW!Bývalá Miss a modelka Magdaléna Šebestová sa ukázala v plavkách, ktoré nechali vyniknúť jej postavu aj po štyridsiatke. Magda tento rok oslávila 42 rokov, no formu má ako dvadsiatka – fanúšikovia nešetria chválou a my sa nečudujeme.A nesmieme zabudnúť ani na Petru Batthyányovú, dcéru obľúbeného herca Petra Batthyányho. Mladá kráska sa tiež predviedla v plavkách a a vyzerá ako vystrihnutá z magazínu.Aj keď nám leto na Slovensku aktuálne ponúka skôr chladnejšie počasie, tieto krásky dokazujú, že na Instagrame vládne horúca sezóna naplno.