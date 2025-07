(Zdroj: Lucia Vrátilová)

Michal David presunul časť svojho života na slnečné Tenerife, kde si užíva sladké ničnerobenie. Návraty do Česka po pobyte na Kanárskych ostrovoch preto vraj nie sú najľahšie, ale vrátiť sa do hudobného kolotoča sa mu stále chce. „Mám stále ešte veľa sily. Nie som v takom typickom dôchodku, že by som už nepracoval,“ priznáva hudobník. A rovno dodáva, že do dôchodku sa rozhodne nehrnie. „Ja hovorím, že do dôchodku nepatrím, cítim sa ešte mladý.“

Česká legenda chystá nový muzikál, ktorý by mal prilákať aj milovníkov módy. „Je to muzikál Coco Chanel, to bude zaujímavá téma, pretože jej život bol skutočne pestrý. Bude to veľká 'podívaná', pretože všetko sa bude odohrávať v kostýmoch Coco Chanel.“ Muzikál by mal uzrieť svetlo sveta už budúci rok a podľa všetkého sa je na čo tešiť!

Aktuálne však budú mať radosť aj fanúšikovia na Slovensku. Už na jeseň vyráža hudobník na GLS turné, počas ktorého sa fanúšikovia môžu tešiť na najväčšie hity i nové skladby. Popri pracovnom tempe si však spevák dokáže nájsť čas aj na oddych v dome na Tenerife. „Keď je potreba, mám svoje štúdio, takže tu a tam niečo zložím, alebo keď niečo potrebujem nahrať, tak pracujem. Ale nie tak intenzívne ako vo svojom štúdiu v Prahe.“ A čo ho na španielskom ostrove drží najviac? Odpoveď bola viac než jednoznačná!

Michal David do dôchodku nepatrí: Druhý domov na ostrove a projekt, aký tu ešte nebol!