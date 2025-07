Módny návrhár Boris Hanečka (Zdroj: psc)

Bratislava aj tento rok ožila ANIMOFESTOM! Len prednedávnom sa uskutočnil jubilejný 20.ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl, ktorý priniesol pohľad do duše mladých umelcov z celého sveta. V obdbornej porote ani teraz nechýbal uznávaný módny návrhár Boris Hanečka, a to v sekcii súťaž v odevnom dizajne UAT Fashion. Súčasťou festivalu ANIMOFEST bola totiž okrem hlavnej súťaže animovaných filmov aj súťaž filmov stredných škôl UAT Film, súťaž umeleckej fotografie UAT Photo a súťaž grafického dizajnu UAT Graphic. Aká je teda dizajnérska tvorba dnešnej mládeže podľa návrhárskej špičky? „Odvážna. Ja si myslím, že spojená s filmom a samozrejme divadlom a to je to podstatnejšie. Výborné je, že mladí študenti môžu spolupracovať s filmármi, s fotografmi, pretože vidia, ako sa ten odev správa v skutočnosti, ale aj na kamere.“

Boris Hanečka sa v odevnom priemysle pohybuje už viac ako dve desaťročia, napriek tomu dokáže svojou tvorbou stále prekvapiť a inšpirácia mu rozhodne nedochádza. „Je rozdiel medzi tým, čo je opakovanie sa a vykrádanie sa a čo je štýl. Tam je tenká rovina,“ prezrádza Hanečka a dodáva, že zásadnejší problém nesúvisí s nápaditosťou, ale s ekonomikou a celkovým manažmentom - a aj toto poznanie je kľúčové odovzdať mladým tvorcom. Hanečka patrí na Slovensku k špičke a obliekal mnohé známe tváre, nevynímajúc pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Vo videu sa dozviete, či ju oblieka ešte aj dnes a dozviete sa aj novinku v Hanečkovom portfóliu... poteší ňou nejednu ženu!

Boris Hanečka s exprezidentkou žartoval o svadobných šatách: Využije jeho talent? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)