Patrícia Vittek má 45 rokov a ŽIADNY šedivý vlas: Má však INÝ problém, riešia to odborníci!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Patrícia patrí k ženám, ktoré sa o seba príkladne starajú a vždy sú dokonalo upravené. Čo sa však nedalo nevšimnúť, bola jej koruna krásy. „Čo s týka vlasov, na jednej strane sú moje vlastné, pretože som si ich zakúpila,“ prezrádza Patrícia, ktorá v spomínanom štúdiu v petržalských Slnečniciach nebola náhodou. Dievčatám totiž vďačí za záchranu vlasov. Sexi tmavovláska roky skúšala rôzne metódy nadpojenia vlasov a tá posledná sa jej stala osudnou. „Odpálila som si vlasy,“ prezrádza Patrícia, ktorá sa po roku a pol dočkala želaného výsledku. „Všetko čo je hore, sú už moje zdravé vlasy, rok a pol nefarbené.“

Čítate a vo videu vidíte dobre - nefarbené. Podnikateľka sa môže aj po 45-ke pýšiť tým, čo jej mnohé ženy môžu len tíško závidieť - ani jeden sivý vlas! „Mám to šťastie... môj nebohý dedko mal vraj prvý šedivý vlas v 70-tke a dúfam, že som to podedila a že to podedia aj moje dcéry.“ Paťa je však vlasový chameleón a na svojej hlave vyskúšala rôzne experimenty. A zdá sa, že v maminých šľapajách idú aj jej dve dcéry Sofia a Thia. Priznala však, že nie vždy boli s výsledkom spokojné!

Patrícia Vittek ma 45 rokov a ŽIADNY šedivý vlas: Má však INÝ problém, riešia to odborníci! (Zdroj: Narcis Liptáková/Ján Zemiar)