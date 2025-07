Nikodým prezradil, čo vystrája Filip Tůma v šatni a neudržal sa: Takto bude pokračovať seriál Dunaj!

Martin Nikodým (Zdroj: Vlado Anjel)

Moderátor a herec Martin Nikodým to pred kamerami poriadne rozbalil. Okrem relácie Všade dobre, doma naj sa divákom pripomína aj v obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám – a podľa jeho slov bude vývin jeho postavy viac ako zaujímavý. Na pľaci to však rozhodne nie je len o vážnych scénach, o čom svedčia aj príspevky na sociálnych sieťach a vyzerá to tak, že o zábavu mimo kamier majú postarané. „Ja som o tom presvedčený, veď tam sú samí milí ľudia,“ priznal s úsmevom Nikodým, ktorému seriálové zákulisie zjavne sadlo.

Najviac zábavy si užíva s Jankom Koleníkom a Jankou Majeskou, no skutočné šou začína vraj až vo chvíli, keď sa objaví Filip Tůma.smeje sa Nikodým. Ten sa navyše čoskoro objaví na obrazovkách ešte častejšie – jeho postava v seriáli totiž dostane viac priestoru. Fanúšikovia sú zvedaví a už teraz ho zasypávajú otázkami, čo sa bude diať ďalej a medzi prvými, kto sa mu ozval s otázkou, ako bude poračovať seriál, bola vlastná mama. Prezradil len toľko, že... jej dedukcia ho doslova odrovnala!

Nikodým prezradil, čo vystrája Filip Tůma v šatni: A aha, ako bude pokračovať seriál Dunaj! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek/Vlado Anjel)