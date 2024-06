Janka Kovalčíková a Filip Tůma (Zdroj: Instagram Filip Tůma)

BRATISLAVA - Finále 6. série seriálu Dunaj, k vašim službám, skončilo s veľkými otáznikmi. Dramatické situácie v rodine Kučerovcov nedajú divákom spávať a mnohí by boli za to, keby letné televízne prázdniny v prípade tohto seriálu urobili výnimku.

Posledná časť seriálu Dunaj neskončila príliš dobre. Klára začala predčasne rodiť a nestihli ju previezť do nemocnice, takže musela dieťa priviesť na svet v dome Kučerovcov. A kým jej malý synček prichádzal na svet, jej manžel a otec dieťaťa Peter, bojoval o svoj život po tom, čo ho postrelili. Kde jeden život končí, druhý začína – hovorí sa, diváci však veria, že scenáristi ho nenechajú umrieť. Každopádne Peter stihol uvidieť svojho práve narodeného syna a potom nastala v jeho očiach tma…

V seriáli sa však udiali aj ďalšie vážne scény. Svedomie sa ozvalo v Helge, ktorá vrátila syna Johanna vlastnej mame Eve, aby ho tak uchránila pred hnevom Waltera. Ten sa totiž od Ester dozvedel, že jeho otcom nie je on, ale židovský frajer Evy. Scéna odovzdania dieťaťa do rúk biologickej matke vohnala divákom slzy do očí... je však otázne, či diváci vezmú na milosť aj Holubca, ktorý napáchal v seriáli najviac zla. Srdce sa mu tak trochu zlomilo až pri vážnom zranení malého Ota, ktorý po úraze hlavy potreboval rýchly lekársky zásah. A bol to prekvapivo práve Holubec, ktorý sa postaral o návrat Alberta do nemocnice, čím ho tak nepriamo zachránil pred odvelením na front.

Hoci je však Holubec v podaní Filipa Tůmu v seriáli „zlý ako čert“, za kamerami je to celkom iný človek. Filip je plný energie a elánu, dobrej nálady a vtipkovania. Žeby tak chcel zo seba striasť všetko zlo, ktoré si „oblieka“ v seriáli?

V seriáli zloduch, mimo kamier… Nebudete veriť, ako sa Filip Tůma správa v zákulisí! (Zdroj: Instagram Filip Tůma)