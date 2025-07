Deti Hilmerovej a Bekra poriadne vyrástli: Aha, podobu s rodičmi NEZAPRÚ!

Monika Hilmerová a Jaro Bekr (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Jaro Bekr vzal do spoločnosti po dlhej dobe aj deti. A tie poriadne vyrástli. Podobu so známymi rodičmi nezaprú!

Monika Hilmerová a Jaro Bekr budú mať 16. výročie svadby. A považujú sa za jeden z najtabilnejších párov v slovenskom šoubiznise. Ich manželstvo je ukážkové. Spoločne vychovávajú dcérku Zaru (15) a synčeka Leonarda (10). Herec s deťmi nechýbal ani na premiére filmu Jurský svet: Znovuzrodenie, ktorú si prišli vychutnať okrem nich aj mnohé známe tváre. Napríklad hovorkyňa Lucia Forman Habancová, herci Pavol Plevčík a Dárius Koči či moderátorka Lenka Debnárová. No a Zara a Leonard podobu so známymi rodičmi nezaprú. Pozrite, ako vyrástli. Všetky fotografie nájdete v galérii.

Premiéra filmu Jurský svet: Znovuzrodenie.

A o čom film je?

Príbeh dobrodružného filmu Jurský svet: Znovuzrodenie sa odohráva päť rokov po udalostiach predchádzajúceho dielu. Vtedy sa zdalo, že si ľudia budú musieť zvyknúť na život s dinosaurami, lenže ekosystém našej planéty ich medzitým znova priviedol na prah vyhynutia. Posledné z týchto majestátnych tvorov prežívajú v pásme opustených tropických ostrovov blízko rovníka. Na jeden z nich sa vydáva vedecká expedícia, ktorá môže urobiť zásadný medicínsky prelom, ak sa jej podarí získať vzorky krvi od troch rôznych gigantických jašterov. Od začiatku je jasné, že to nebude bezstarostný výlet.

Vedci si preto najmú špecialistku s bohatými bojovými skúsenosťami Zoru Bennettovú (Scarlett Johansson) a jej partnera Duncana Kincaida (držiteľ dvoch Oscarov Mahershala Ali). Miesto, kam sa vydávajú, však ukrýva obrovské tajomstvo, na ktoré by nestačila ani celá armáda. Misiu od začiatku sprevádza množstvo problémov a situáciu neuľahčuje ani rodina, ktorá sem zablúdila počas rodinného výletu na jachte. Síce sa ocitli v tropickom raji, ale zároveň na mieste, kde človek zďaleka nie je na vrchole potravinového reťazca. A miestny ekosystém im to dáva najavo najdrsnejším spôsobom. Jurský svet: Znovuzrodenie prichádza do kín už dnes.