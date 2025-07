TEHOTNÁ Ráchel si ZLÍZLA kritiku: V 7. mesiaci na festivale... NEZODPOVEDNOSŤ!

Ráchel v 7. mesiaci tehotenstva (Zdroj: Instagram RK)

Ráchel Karnižová je momentálne v siedmom mesiaci tehotenstva. Toto obdobie nie je pre ňu prechádzka ružovou záhradou. O čom prehovorila už aj v minulosti. Popri tom, ako sa pripravuje na materstvo, sa venuje aj džídžejingu a už aj to niektorým ľuďom príde zvláštne. Doslova ich pohoršuje to, že v druhom stave sa pohybuje v hlučnom prostredí a v kluboch. Ryšavka si zlízla kritiku aj teraz, keď sa rozhodla ísť na známy ostravský festival. V prvý deň prekvapila aj dosť odvážnym outfitom, ktorý jej odhaľoval takmer všetko.

A toto jej rozhodnutie sa veruže nestretlo s pochopením. „Chudáčik bábätko. A Rachelka je poriadne vypláchnutá, aspoň jej chlap by mohol mať rozum, ale bohužiaľ," napísal istý muž. „Ten šialený rev, basy, skákanie a hluk musia bábätku robiť vážne dobre!" poznamenal ďalší ironicky. „No bohužiaľ, kde Pán Boh nenadelil… ťažko hľadať… tomuto bábätku takúto matku neprajem… ale obaja budúci rodičia sú fakt mimo," zhodnotila zase žena. „Kámo, polovica žien tu očividne ani nevie, že v tomto štádiu tehotenstva dieťa už vníma hluk a vibrácie… tie komentáre vypovedajú len o vašej inteligencii. Nehovoriac o tom, že na žúre vás môže hocikto kedykoľvek zraziť," okomentoval ďalší pán.

„Ja by som v takomto stave nikam nešla. Nechcem úplne povedať, že je to nezodpovedné, ale… No proste na takú akciu by som nešla. Asi som staromódna. Ale teda… nikdy som nevidela tehotnú maminu s vyrýsovaným bruchom! Klobúk dole, dievča. Fakt musím uznať, že ti to neskutočne sekne!" pochválila ju žena. Pod jej príspevkami sa nachádza množstvo komentárov v podobnom duchu. Ráchel pod nimi radšej obmedzila komentáre. Nenachádzali sa však pod jej fotkami len negatívne komentaré. Druhá polovica ľudí zhodnotila, že ak jej nie je nič, tak by sa nemala obmedzovať a na festival v kľude mohla ísť po konzultácii s lekárom. Čo si o tom myslíte vy?