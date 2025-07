Exotická kráska známeho kaderníka PORODILA, takto to oznámili svetu: Čágo bélo šílenci! Tak som tu...

Bratislavské módne dni - druhý deň. Igor Novosad s partnerkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Nie je tajomstvom, že známy slovenský kaderník Igor Novosad sa po rozvode s Martinou, ktorú si verejnosť mohla pamätať z relácie Bez servítky, zaľúbil do pôvabnej Minh Tran. Nová žena po jeho boku zaujala svojím exotickým zjavom a ich lásku spečatilo tehotenstvo, o ktorom Igor prehovoril na sociálnej sieti: „Niektoré veci sa nedajú utajiť navždy☺️ Čakáme bábätko a sme nesmierne šťastní. S vďačnosťou a radosťou sa delíme s vami o túto krásnu novinku.“

A dnes sa pochválil tým, že dieťatko je už na svete: „Čágo bélo šílenci! Tak som tu – Minka Novosadová, najnovši (a zatiaľ jediný!) prírastok do tohto blázniveho sveta ! Dorazila som dnes o 5:00 ráno – presná ako hodinky a zdravá ako rybička. Tí dvaja – maminka a tatinko – to zvládli celkom statočne. Vyzerajú trochu prekvapene, ale žijú! 😄 Vidíme sa čoskoro, len si tu ešte trochu oddýchnem po tom veľkom príchode. S láskou a úsmevom, Vaša Minka 👶❤️ Pááá,“ znejú slová na instagrame. My blahoželáme a želáme rodinke veľša zdravia a šťastia.