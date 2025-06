Emese z Kutyil s.r.o. po 16 rokoch: Je to poriadna KOČKA... a prefarbila sa na BLOND!

Michaela Szőcsová (Zdroj: Tv Joj)

BRATISLAVA - Už je to 16 rokov, čo sa na obrazovkách televízie Joj odpremiéroval sitcom Kutyil s.r.o. V seriáli v tom čase zahviezdila Michaela Szőcsová, ktorá stvárňovala problémovú Emese. Aha, ako sa herečka po rokoch zmenila!

Kutyil s.r.o. bol slovenský sitcom vysielaný na obrazovkách televízie Joj v rokoch 2008 až 2009. Seriál pochádza z autorskej dielne Andyho Krausa. Spolu s ním v seriáli účinkujú aj Viki Ráková, Branislav Bystriansky, Ladislav Potměšil, Zuzana Tlučková, Martin Šalacha, nebohý Ivan Letko či Michaela Szőcsová. Herečka stvárňovala mladučkú Emese Gyönyörű, ktorá frajerov striedala častejšie ako ponožky.

(Zdroj: Tv Joj)

Okrem toho mala problémy aj so školou, nechcela sa učiť. Pri návšteve svojho frajera Ananása vo väzení sa zoznámila s Melónom (Martina Šalacha). Fingovala, že je tehotná, aby sa zaňho mohla vydať. V čase nakrúcania mala Michaela len 21 rokov. Od poslednej časti prešlo neuveriteľných 16 rokov a za ten čas sa poriadne zmenila. Tmavým vlasom dala zbohom a dnes je z nej blondína. V roku 2014 sa stala aj mamou, narodila sa jej dcérka Lara, z ktorej je už taktiež veľká slečna.

Michaela sa z obrazoviek síce vyparila, no na herectvo nezanevrela. Je členkou Radošínskeho naivného divadla, taktiež vystupovala v divadelnom predstavení Na srdci mi hraj. Taktiež bola v minulosti spájaná s kauzou, ktorá otriasla Slovenskom. V roku 2019 totiž podstúpila plánovanú operáciu očí, ktorá nedopadla podľa predstáv. Lekár, ktorý zákrok vykonával, jej totiž dokaličil zrak. No a pozrite, ako dnes Michaela vyzerá. Je to poriadna kočka, čo poviete?