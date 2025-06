Slovenská herečka ukázala dcéru (20): Wau, tá je NÁDHERNÁ!

Antónia Lišková (Zdroj: Ján Zemiar)

TALIANSKO - Antónia Lišková patrí medzi slovenské herečky, ktoré si úspech vybudovali najprv za hranicami. Po odchode do Talianska si prešla náročnými začiatkami, no postupne sa vypracovala. Domácemu publiku sa pripomenula až po rokoch v markizáckom seriáli. V súkromí je mamou dcéry Lilian. Pozrite, aká je nádherná!

Slovenská herečka Antónia Lišková prerazila najprv v zahraničí. Síce vyrastala na Slovensku, ale po ukončení strednej farmaceutickej a chemickej školy sa rozhodla pre radikálny krok – presťahovala sa do Talianska. Začiatky neboli jednoduché, spočiatku pracovala ako čašníčka v bare a zároveň pomáhala ako opatrovateľka.

Napokon zakotvila v Miláne, kde sa začala venovať modelingu. Do sveta herectva sa dostala úplnou náhodou – keď išla podporiť kamarátku na kasting na rolu ruskej špiónky, filmári si všimli práve ju a ponúkli jej úlohu. Svoj debut na Slovensku mala v markizáckom seriáli Milenky a neskôr sa ukázala v počine Vedma. Pred kamery sa postavila po mnohých rokoch strávených v Taliansku.

„Ja si myslím, že nemám domov. Korene mám na Slovensku, ale srdce je v Taliansku. Žijem tam dlho. Je to krajina, ktorú milujem, mám tam dcéru. Ale nevedela by som sa rozhodnúť medzi tými krajinami. Som doma vždy tam, kde práve som,” prezradila v minulosti pre Super.cz. A práve so spomínanou dcérou zdieľala aktuálne na sociálnej sieti Instagram spoločný záber. Lilian Ferrarese má 20 rokov a je naozaj nádherná.

Herečka ju má s plastickým chirurgom Lucom Ferraresim. Dvojici sa Lilian narodila v roku 2005, o 5 rokov neskôr mali svadbu. No a v roku 2012 sa rozviedli. Zaujímavosťou je, že Lilian vôbec nevie po slovensky. „Nevie, lebo nechcela rozprávať. Vždy hovorila, že by nám otec nerozumel, a tak sa voči tomu zaprela. Teraz ako dospelá už trochu rozumie, ale nerozpráva,” priznala Antónia pre spomínaný web.