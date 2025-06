Úprimné priznanie seriálovej Ivety: Chcela DIEŤA, partner NIE... Dodnes mu to VYČÍTA!

Alžbeta Ferencová (Zdroj: Vlado Anjel)

PRAHA - Herečka a speváčka Alžbeta Ferencová (33) počas pandémie vážne zvažovala, že si založí rodinu. Plánovala využiť nútenú prestávku na materstvo, no jej predstava sa nestretla s podporou partnera (37). Ako sama priznala, dodnes mu to trochu vyčíta.

Alžbeta Ferencová je skutočne všestranný talent. Venuje sa tancu, spevu aj herectvu a televízni diváci ju poznajú najmä zo seriálu Iveta, ktorý sa vysielql na jojkárskych obrazovkách. V súkromí tvorí šťastný pár s českým raperom Pavlom Harantom, známym pod umeleckým menom Paulie Garand. Aktuálne sa sústreďuje najmä na prácu, no materstvo z jej plánov rozhodne nevypadlo — len si ho chce ešte na chvíľu odložiť.

Zaujímavosťou je, že o dieťati už uvažovala počas pandémie koronavírusu. Práve v tom období sa v ich vzťahu objavili prvé rozhovory na túto tému. „Ten nám všetkým zničil kus života. Mne ako tanečníčke v tom najproduktívnejšom veku. Bola som z toho veľmi smutná, pretože som mala premyslené, že do nejakých dvadsiatich ôsmich budem naplno pracovať, potom si založím rodinu a po čase sa vrátim späť do práce. Ale keď nám covid vzal tie tri roky, všetko som musela posunúť,“ povedala Alžbeta pre iDNES.cz.

Zvažovala, že svoje plány prehodnotí a dieťa si zaobstará práve počas pandemickej pauzy, no u partnera narazila. „Ja som to tak chcela, ale priateľ nie. Doteraz mu to vyčítam,“ priznala úprimne. Herečka má dnes 33 rokov a v rozhovore pre Topky.sk minulý rok uviedla, že by chcela mať bábätko v priebehu nasledujúcich troch rokov. Viac sa dozviete v rozhovore nižšie.

Alžbeta Ferencová PREHOVORILA o súkromí: DIEŤA a… Takýto je PLÁN! (Zdroj: Vlado Anjel)