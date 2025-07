Attilova žena to povedala na rovinu: Ako jej muž naozaj znáša PREHRU! TOTO sa po debakli deje doma

(Zdroj: Instagram N.V.)

Krásna blondínka známeho MMA zápasníka dorazila so svojimi dvomi pokladmi, synčekom Attilkom juniorom a malou Dorotkou. Úsmev jej z tváre nezmizol počas celého popoludnia, no priznala, že mať po boku dve deti na verejnosti nie je vždy úplne prechádzka ružovou záhradou. „Vždy im dávam taký predslov v aute, že ideme do spoločnosti, treba sa správať slušne... A niekedy prekvapia, že sa správajú slušne, a niekedy je to taká mierna ostuda, ale už som si zvykla,“ zasmiala sa Natália, ktorá sa na podujatie nesmierne tešila. „Som rada, že nás pozvali, ja som sa veľmi tešila, konečne nejaká akcia s deťmi,“ dodala spokojne.

Práve Natália je najväčšou oporou slávneho MMA bojovníka Attilu Végha, ktorý len nedávno utrpel v klietke prehru v rozhodujúcom zápase s Karlosom Vémolom. Napriek tomu, že išlo o jeho životný zápas, neberie prehru tragicky. „On je športovec, tak isto ako vie vyhrávať a držať sa nohami na zemi, tak isto vie prehrať s pokorou a je úplne v pohode. Aj keď ho to určite mrzí, lebo výsledok nedopadol podľa jeho predstáv, ale musí to rešpektovať,“ vysvetlila Natália s tým, že Attila aj napriek všetkému neskláňa hlavu - výsledok už totiž neovplyvní. Pozerať sa však na to, ako sa jej muž vracia zo zápasov samá modrina asi tiež nie je med lízať. Na to si však Natália našla svojský recept!

