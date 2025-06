Markíza prichádza s ďalšou NOVINKOU: Týka sa to TN live!

(Zdroj: TV Markíza)

S rastúcim počtom horúcich dní vznikajú aj silné búrky, na ktoré sa zameria špeciálny spravodajský štáb TN live. Ten vyrazí vždy tam, kde budú meteorologické javy najsilnejšie. Krupobitie, silný vietor, povodne, či dokonca tornáda – týmto extrémnym javom bude čeliť nový tím Lovcov búrok.

„Extrémne prejavy počasia už nie sú výnimočné, ale stávajú sa každodennou realitou. Ľudia chcú vedieť, čo sa deje – a chcú to vedieť okamžite. Práve preto vznikol projekt Lovci búrok. Naším cieľom je byť prví na mieste, prinášať informácie z prvej ruky a zároveň ukazovať, čo sa deje so svetom okolo nás. Spájame tento projekt s TN live, pretože práve tam vieme najrýchlejšie reagovať a zabezpečiť živé vstupy priamo z terénu. Je to naša odpoveď na meniacu sa klímu a zároveň aj zvyšujúce sa spravodajské nároky diváka,“ vysvetľuje Michal Kratochvíl, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky TV Markíza.

(Zdroj: TV Markíza)

Tím Lovcov búrok tvoria redaktorka Sofia Šalingová a kameraman Ladislav Vavro. Vďaka úzkej spolupráci s profesionálnymi meteorológmi sa dostanú do terénu skôr než ktokoľvek iný a sprostredkujú divákom autentický obraz z miesta, kde sa všetko práve odohráva. „Na lovenie búrok sa veľmi teším. Mám pred nimi veľký rešpekt a aj preto sa k nim chcem priblížiť a lepšie im porozumieť. Verím, že načerpám množstvo nových poznatkov a zaujímavostí, o ktoré sa budem môcť podeliť s divákmi,“ povedala o spolupráci na projekte reportérka Sofia Šalingová.

Lovci majú k dispozícii špeciálne upravené vozidlo vybavené na monitorovanie počasia. Okolie bude zároveň snímané štvoricou kamier a v prípade potreby sa štáb dokáže naživo pripojiť priamo z epicentra diania. Súčasťou výbavy je aj malá réžia na okamžité spracovanie natočeného materiálu a žlté výstražné majáky, ktoré sa budú využívať výlučne počas odstavenia vozidla za zníženej viditeľnosti.

(Zdroj: TV Markíza)

„Slúžia jednak na to, aby bola zaistená bezpečnosť tímu, ale aj ostatných účastníkov premávky v extrémnych podmienkach. Napríklad, ak by na ceste boli popadané stromy. Taktiež budú signalizovať prítomnosť televízneho štábu na mieste natáčania,“ upresnil Kratochvíl s tým, že štáb TV Markíza je pripravený na akúkoľvek situáciu.

Lovci búrok budú mapovať počasie vo všetkých kútoch Slovenska počas celého leta. Pravidelne sa objavia v živých vstupoch v rámci TN live aj vo večerných spravodajských reláciách TV Markíza. Prinesú exkluzívne zábery z miest, ktoré kamery bežne nezachytia – a zároveň ukážu, ako sa mení naša klíma aj svet okolo nás.

(Zdroj: TV Markíza)