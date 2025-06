Ďalšie ZMENY v Markíze: Moderátor po 25 rokoch v televízii... MENÍ POZÍCIU!

Televízia Markíza (Zdroj: TV Markíza)

Viktor Vincze z Markíza odišiel po dlhých 13 rokoch po tom, čo ho stiahli z Televíznych novín a ďalšiu ponuku odmietol. Išlo o nový projekt, ktorý je jedinečným hybridom medzi televíznym vysielaním a online platformou. Jeho súčasťou bude aj dlhoročný markizácky moderátor Dano Očenách, ktorý v televízii pôsobí už dlhých 25 rokov.

Začínal v nej v roku 1999 ako externý redaktor, postupne sa prepracoval na moderátora športového spravodajstva, sprevádzal aj rannou šou Teleráno, či dokonca zaskakoval aj vo večerných Televíznych novinách. Aktuálne sa však stal jednou z hlavných tvárí nového digitálneho projektu TN Live. Moderovať bude každý pracovný deň 5 hodín a štartuje už 9. júna.

„Čo sa týka toho samotného moderovania, malo by to byť 5 dní do týždňa v pracovných dňoch a 5 hodín,“ prezradil Očenáš pre markiza.sk. Ide o novú skúsenosť, pretože predtým 5 hodín "vkuse" moderovať nemusel. „Je pravda, že 5 hodín moderovať a byť celý čas sústredený a nie je to iba o tých 5 hodinách, ale ako som hovoril, keď tam burú rozhovory a ďalšie veci, tak na to sa človek musí, samozrejme, pripraviť, tak to neznamená, že 5 hodín odmoderujem, padla a možem mať nohy vyložené a mám pohodičku,“ dodal s tým, že sa ale na túto výzvu veľmi teší.

