Silné príbehy, veľké mená, nové prostredie: Tribula odštartoval novú tolkšou

Obľúbený moderátor Ján Tribula mení kulisy! V relácii TN live Z hôr do štúdia s Tribulom otvára dvere do duší známych osobností. Čo prezradili Kaščák či Jablokov?

Televízia Markíza spustila 9. júna svoj unikátny spravodajský projekt TN live a posunula tak poskytovanie spravodajstva na novú úroveň. Aktuálne správy, živé vstupy, rozhovory a komentáre, ale aj úplne nové publicistické relácie teraz prichádzajú k divákom rýchlejšie než kedykoľvek predtým – online, zadarmo a kdekoľvek prostredníctvom spravodajského portálu TVNOVINY.sk, platformy Voyo a mobilnej aplikácie TVNOVINY.

Súčasťou programovej štruktúry TN live sú aj nové originálne publicistické relácie, ktoré pripravujú skúsení redaktori z redakcie Televíznych novín. Jedným z nich je aj obľúbený dlhoročný reportér a moderátor Ján Tribula, ktorý už sedem rokov prostredníctvom rubriky s Tribulom po horách prináša v nedeľnom vydaní Televíznych novín inšpiratívne rozhovory s výnimočnými osobnosťami slovenského spoločenského života – a to v nádherných prírodných kulisách Slovenska.

V novej tolkšou Z hôr do štúdia s Tribulom s porozpráva s osobnosťami z hôr aj mimo nich. V prvej epizóde sa gynekológ Peter Kaščák rozrozprával o svojej profesii, v druhej epizóde porozprával o svojom živote a kariére hudobníka Vladimír Jablokov. „TN live je nová výzva. Učím sa každým dňom a baví ma to, že sa dokážem s hosťom dlho rozprávať aj v štúdiu. Vymýšľame ako to robiť ešte pútavejšie a divácky atraktívnejšie. Tento týždeň sa teším na moju kamarátku a skvelú spevácku Zuzku Smatanovú a jedného inšpiratívneho ochranára Ondreja Kameniara. Na Slovensku žije množstvo dobrých ľudí a máme sa od nich čo učiť,“ povedal o svojej novej relácii Ján Tribula.

Reláciu Z hôr do štúdia s Tribulom si diváci môžu pustiť vždy v pondelok o 17:30 hod. na TN live.

TN live ako základ budúcnosti spravodajstva

Projekt TN live vzniká v úzkej spolupráci s redakciou Televíznych novín, čím sa zabezpečuje konzistentnosť, kvalita a efektívne využitie spravodajského obsahu naprieč všetkými platformami. Predstavuje zároveň kľúčovú investíciu skupiny Markíza do digitálneho rozvoja a odpoveď na meniace sa správanie divákov, ktorí čoraz častejšie vyhľadávajú informácie online a na sociálnych sieťach. Práve sociálne siete budú silnou súčasťou projektu TN live – ako distribučný aj interaktívny kanál, ktorý umožní bezprostredné prepojenie s divákmi.

TN live sa tak stáva miestom, kde si každý nájde svoj obsah – vždy aktuálny, dôveryhodný a dostupný kdekoľvek a kedykoľvek.

TN live môžete sledovať už teraz:

na spravodajskom portáli TVNOVINY.sk

v mobilnej aplikácii TVNOVINY

na streamovacej službe Voyo

