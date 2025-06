Malachovská 2 týždne pred MRAZENÍM vajíčok: TOTO je pravý dôvod, prečo podstupuje zákrok!

Kristína Malachovská podstupuje zmrazovanie vajíčok (Zdroj: Instagram KM)

Kristína Malachovská nedávno prehovorila o zákroku, ktorý sa chystá podstúpiť – plánuje si dať zmraziť vajíčka, aby si aj v budúcnosti zachovala vysokú šancu na otehotnenie. „Veľmi sa na to teším a som z toho aj mierne nervózna, ale na druhej strane si hovorím, že to robím pre seba a moju budúcu rodinu, takže verím, že sú to správne kroky, že je to dobré rozhodnutie a že z toho vyplynie niečo fajn,“ uviedla.

V tom čase priznala, že keďže má 30 rokov, začala sa touto témou aktívne zaoberať. Dôvodom však nie je len jej vek. Od samotného zákroku ju delia už len necelé dva týždne a svojim fanúšikom sa opäť prihovorila: „Mám cca 2 týždne pred samotným zákrokom, alebo pred odobratím vajíčok. Som teda v štádiu, kedy si vlastne pichám injekcie,“ prezradila. V najnovšom videu zároveň priznala, že vekový rozdiel medzi ňou a jej partnerom zohral pri rozhodovaní dôležitú úlohu – jej priateľ je totiž mladší a dieťa zatiaľ neplánuje. Aj preto sa Kristína rozhodla podstúpiť tento zákrok.

„Prvé rozhodnutie o tom, že si dám mraziť vajíčka – bolo to primárne preto, že máme s priateľom rozdielny vek, je odo mňa mladší. Tým pádom on ešte dieťa nechce, ja som staršia, čiže to automaticky riešim a tým, že neviem čo bude o pár rokov, možno o 2, o 3, o 5, tak som sa rozhodla, že idem mraziť,“ vysvetlila. Zároveň zdôraznila, aké dôležité je otvorene sa o takýchto témach vo vzťahu rozprávať a uvažovať nad spoločnou budúcnosťou.

Kristína Malachovská s priateľom (Zdroj: TV Markíza)

Kristína Malachovská bola 3 roky vydatá za volejbalového hráča Adama Kociana. To, že jej stroskotalo manželstvo sa prevalilo v roku 2022. Až o rok neskôr dvojicu súd oficiálne rozviedol. Kristína pár mesiacov po rozchode žiarila šťastím po boku Jakuba, s ktorým je dodnes. Jej exmanžel je štastne ženatý s moderátorkou Barborou Bodákovou.

Archívny rozhovor

