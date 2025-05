Iveta Malachovská (Zdroj: JZ)

Dôvod dobrej nálady a energie je pre ňu jasný: „Povedzme si na rovinu, veď nám tu nič nechýba. V živote sa svet nemal tak dobre ako sa má. Samozrejme, sú krajiny a sú miesta, kde je naozaj hlad, ale ostatní? Prepánajána, my už nevieme, čo od dobroty. My si vymýšľame pohlavia, ktoré neexistujú, lebo my nemáme čo robiť.“ Iveta sama patrí k ľuďom, ktorí neváhajú podať pomocnú ruku, no nemá potrebu o tom verejne rozprávať. „Ja nehovorím o tom, kde všade som poslala peniaze, komu a prečo. Na čo? Veď ja to viem a tí ľudia vedia, komu som pomohla,“ dodáva.

A pomenovala aj niečo, s čím má energická moderátorka obrovský problém. „My sa tu hráme, že kto je tu zaujímavý a rozprávame ľuďom každú jednu vec. Ja nemusím vedieť, čo si dnes ráno robila, nechcem to vedieť, nepotrebujem to vedieť, neobohacuje ma to…“ neberie si servítku pred ústa Iveta a dodáva, že ju v živote napĺňajú celkom iné veci, napríklad kultúra či šport. My sme sa však vrátili k téme pomoci a ako Malachovská prezradila, aj ona dostala od života mnoho rán. Nepatrí však k tým, ktorí by plakali do vankúša. „Ja som ten šťastný človek, ktorý sa ráno zobudí a mňa nezrazíš na kolená alebo ak ma zrazíš, tak ja hľadám inú cestu ako sa postaviť na nohy,“ povedala odhodlane.

Malachovská krúti hlavou: Už nevieme, čo od dobroty, vymýšľame POHLAVIA, ktoré NEEXISTUJÚ! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar/Tomáš Hambálek)